كشف رئيس وزراء حكومة الحوثيين وصالح "عبدالعزيز بن حبتور"سبب تخليه عن الرئيس هادي وقال في لقاء اجرته معه قناة العالم الايرانية مساء الاثنين،أن سبب تخليه عن الرئيس هادي هو مشاهدته لطائرات التحالف وهي تقوم باعمال القصف في عدد من المدن اليمنية مؤكدا ان ذلك دفعه للتخلي عن الرئيس هادي حيث كان يشغل منصب محافظا لمحافظة عدن آنذاك ،منوهاً أن الرئيس هادي لم يعد له شرعية.

وأشار بن حبتور،أن إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي لليمن يعد خادماً لدول العدوان" التحالف" حد وصفه متهماً الامم المتحدة برعاية مصالح الدول الكبرى وليس اليمن.

وأكد بن حبتور أن السعودية تقف خلف نقل البنك المركزي إلى عدن،ساخراً من قرار نقل البنك وقدرة حكومة هادي على تشغيله.

وأوضح بن حبتور ،أن حكومته ستصرف جزء من رواتب شهر ديسنمبر او ربما راتب كامل،مشيراً الى أن الرواتب ستصرف كاملة ابتداء من شهر يناير .

ويعد هذا الحديث إسقاط لرواتب ثلاثة اشهر لم يدفعها البنك المركزي للموظفين حتى اليوم .

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الوزراء يطّلع على سير عمليات صرف الرواتب في لواء الصحراء بجبهة البقع اجرى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء يوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بقائد لواء الصحراء بجبهة البقع العميد مهران القباطي للاطلاع على سير عملية صرف رواتب وفاة جندي وإصابة9آخرين في حادث مروري لطقم بجبهة كهبوب قال القائد الميداني بجبهة كهبوب الاخ سلطان العركمي ان جندي بلواء زائد توفي اليوم إثر حادث مروري في راس العارة بالمضاربة بعد عودة مجندين يتبعون لواء زائد قادمين من بن حبتور : لهذه الاسباب انشققت عن الرئيس هادي واراهن على عدم قدرة الشرعية تشغيل البنك المركزي في عدن كشف رئيس وزراء حكومة الحوثيين وصالح "عبدالعزيز بن حبتور"سبب تخليه عن الرئيس هادي وقال في لقاء اجرته معه قناة العالم الايرانية مساء الاثنين،أن سبب تخليه عن