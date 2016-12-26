مسلحون على متن دراجة نارية يغتالون امرأة وسط شارع عام بتعز

مقالات الرأي

حسن يافعي ما ألذي نريده للحوطة لكي تسترد عافيتها وتستعيد دورها كعاصمة للمحافظة؟ نتناول بعض مقدمات الأعمال الإرهابية التي شهدتها الحوطة وأشرنا إلى أنه بعد أن انتهوا من غرس تلك الأفكار

عبد الكريم سالم السعدي (الشرعية والحراك) .. ضرورة الخطاب الايجابي! ان نتبنى خطاب إيجابي يطالب الشرعية بعدم استمرار العبث بوحدة نسيج الحراك الجنوبي ومقاومته بات ضرورة

علي بن شنظور حينما يفشل القادة في حل خلافاتهم تكون النتيجة....! لحظة ياجنوبي من فضلك.. ما الذي دمر الجنوب السابق ؟ أليس خلاف قادة النظام السابق للحزب الاشتراكي؟ وإقصائهم

مبارك الجبواني القسم الوظيفي! مجرد فكرة وخاطرة من خواطري اليومية على صفحتي "بالفيس بوك" كتبت فيها أقتراح للرئيس هادي وحكومته بإضافة "القسم"

فهــد البرشاء عن حزام أبين الرخوي !! لعلي كنت من أكثر الأشخاص فرحاً وسروراً وسعادة بدخول الحزام الأمني محافظتي البائسة،ولعلي من أكثرهم حرصاً

سام الغباري علي محسن .. بطل الانتصار الوحيد ! - سـام الغُــباري مرحبا بالجيش .. والله وياهلا .. اللباس العسكري هيبة وحلا .. على وقع هذه الاغنية الحماسية ،

غسان محسن العمودي حق الدفاع عن الهوية العربي على أنين الثكالى ونوح الأمهات وعويل الأرامل وبكاء الأطفال ، على ايقاع الطبول وتراتيل الميلاد، على أزيز

د. ياسين سعيد نعمان هل يستطيع الاٍرهاب ان يفكك الاتحاد الاوربي؟؟ العلاقة بين اجنحة التطرّف تتجلى في ابرز صورها اليوم في اوربا ، حيث ينصب الاٍرهاب فخاً لتفكيك disintegrate