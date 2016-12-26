مسلحون على متن دراجة نارية يغتالون امرأة وسط شارع عام بتعز
الاثنين 26 ديسمبر 2016 07:22 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
أغتال مسلحون يعتقد انهم ينتمون لجماعات متطرف وسط تعز إمراة وسط استنكار شعبي واسع.
وأفادت مصادر محلية لعدن الغد،أن مسلحين على متن دراجة نارية قاموا بأغتيال"أمة الرحمن الأصبحي"بشارع التحرير وسط تعز.
وقال شاهد عيان ان المراة كانت تسير وسط الشارع حينما اطلق مسلح يستقل دراجة نارية النار عليها وارداها قتيلة في الحال.
وقام مواطنون بنقل المراة إلى مستشفى قريب لكنها كانت قد توفيت متأثرة بجراحها.
وتنشط في تعز منذ عام جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة ونفذت اعمال اعدام ميدانية .
تعليقات القراء
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[1] بالطبع تعز متميّزة.. فالمتطرفون التعزيون الشرسون يقتلون إمرأة
الاثنين 26 ديسمبر 2016
سعيد الحضرمي | حضرموت
أرأيت، يا علاء تميُّز تعز !! المتطرفون التعزيون الشرسون يقتلون إمرأة، وهذا لم يحدث في أي محافظة يمنية.. والمقاومة التعزية يطردون الحوثي بإستعمال البسباس الحار، ناهيك أن المقاومين التعزيين الشرسين هم أول من إستعمل سلاح رقص البرع.. يا عيني على التميُّز والإبداع.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
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