اتفاق بين حكومتي صنعاء وعدن بخصوص صرف مرتبات موظفي الدولة
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قالت وكالة العهد الاخبارية المقربة من الحوثيين والتي تعمل في العاصمة اليمنية صنعاء ان اتفاق تم التوصل اليه خلال الايام الماضية ومن المقرر ان يتم الاعلان عنه قريبا وتم بين حكومة صنعاء وعدن بخصوص مرتبات موظفي الحكومة .
وقالت الوكالة ان مصادر يمنية مطلعة قالت لها، أن حكومتي صنعاء وعدن اتفقتا على حل لمشكلة رواتب الموظفين في جميع قطاعات الدولة ، المدنية والعسكرية .
وأوضحت المصادر ان الاتفاق بين الحكومتين نص على ان تقوم حكومة الانقاذ الوطني برئاسة بن حبتور الذي أعلنها عنها المجلس السياسي الاعلى بصرف رواتب المتقاعدين في جميع القطاعات ، بينما تقوم حكومة بن دغر المعينة من قبل عبدربه منصور هادي بصرف رواتب جميع موظفي القطاعات المدنية .
وفيما يخص وحدات الجيش فاتفقت الحكومتين على ان تصرف كل حكومة رواتب وحدات الجيش التابعة لها ، فيما استثنى الاتفاق الموظفين من بعد عام 2014.
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