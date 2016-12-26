محافظ لحج يناقش مع قائد اللواء 17 مدرع التدابير المتخذة لمنع عمليات التهريب من سواحل الصبيحه

ناقش محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي مع قائد اللواء 17 مدرع المرابط في مديريات الصبيحة العميد احمد عبدالله تركي المستجدات العسكرية والتدابير المتخذة لمنع عمليات التهريب على سواحل مديريات الصبيحة .

وفي اللقاء أشاد الاخ المحافظ بالبطولات التي يحققها ابطال القوات المسلحة والمقاومة الوطنية في دحر عناصر التمرد والانقلاب مليشيات الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية وتكبيدهم الخسائر الفادحة في العتاد والارواح مشيرا ان الصمود والاستبسال الذي اظهره رجالنا في مختلف ميادين وساحات القتال يعبر عن عدم تفريطهم في اي شبر من بلادنا الغالية ملقنين اذناب المليشيات وحليفهم صالح اروع الدروس والعبر القتالية مؤكدين ان الوطن غير قابل للبيع او التهاون في حمايته وصونه من المعتدين حتى وان كانوا من ابناء جلدة .

شاكرا اشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية دعمهم المستمر لجبهات القتال في المحافظة بكل الوسائل العسكرية واللوجستية وكذا المواد الإغاثة لأبناء المحافظة.

من جانبة اكد العميد تركي ان قيادة وضباط وجنود اللواء 17 مدرع على اهبة الاستعداد لتنفيذ الاوامر العسكرية في اي وقت وان اللواء لن يستكين لحظة في الدفاع وتحرير المناطق التي مازال المتمردون يسيطرون عليها متى ما تلقينا التوجيهات العليا فاننا على استعداد تام لخوض معركة التحرير والنصر باذن الله تعالى.

هذا وقد نوقش في الاجتماع الخطط العسكرية المطروحة لمنع عملية التهريب على امتداد الشريط الساحلي في مديريات الصبيحة . والتطرق الى انشاء نقطة جمركية في منطقة راس العارة تساهم في منع حدوث عمليات التهريب .

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