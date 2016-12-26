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إئتلاف المقاومة الجنوبية : نملك مشروع دولة متكامل وندعو الرئيس هادي لمنح الجنوبيين فرصة مشاركة اكبر

صورة من تكريم الرباش يوم الاثنين
الاثنين 26 ديسمبر 2016 05:31 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال قياديون في ائتلاف المقاومة الجنوبية بعدن ان الائتلاف الذي يضم عدد من ابرز قيادات المقاومة الجنوبية أنهم يملكون مشروع كامل لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى وإنهم سيقدمونه قريبا إلى إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وكانت قيادات الائتلاف تتحدث خلال احتفال صغير أقيم بمقر الائتلاف بمدينة يوم الاثنين لتكريم وكيل وزارة الحج مختار الرباش وهو احد قيادات الائتلاف بمناسبة نجاح إدارة الرباش في إدارة موسم الحج لهذا العام .

وقالت قيادات الائتلاف أنها تسعى لتقديم مشروع وطني متكامل ينهي التضارب الحاصل في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية ويسهل عمل السلطات المحلية في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى .

ودعت قيادات الائتلاف الرئيس هادي إلى منح الجنوبيين فرصة المشاركة الأكبر في صناعة القرار اليوم مؤكدة ان الجنوبيين تعرضوا لإقصاء كبير وضخم خلال العقود الماضية .


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تعليقات القراء
237046
[1] الله يوفقكم
الاثنين 26 ديسمبر 2016
هاشم علي | عدن
هذي الوجوة ما منها الا الخير الله يوفقكم، بيجيكم الان شله المناطقيين الي فاحت رائحتهم العفنه يخونوا في الائتلاف، لا تسمعوا لهم وامضوا على بركة الله قلوبنا تدعي لكم لعل الله يجعل فيكم الخير.



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