إئتلاف المقاومة الجنوبية : نملك مشروع دولة متكامل وندعو الرئيس هادي لمنح الجنوبيين فرصة مشاركة اكبر

صورة من تكريم الرباش يوم الاثنين

قال قياديون في ائتلاف المقاومة الجنوبية بعدن ان الائتلاف الذي يضم عدد من ابرز قيادات المقاومة الجنوبية أنهم يملكون مشروع كامل لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى وإنهم سيقدمونه قريبا إلى إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وكانت قيادات الائتلاف تتحدث خلال احتفال صغير أقيم بمقر الائتلاف بمدينة يوم الاثنين لتكريم وكيل وزارة الحج مختار الرباش وهو احد قيادات الائتلاف بمناسبة نجاح إدارة الرباش في إدارة موسم الحج لهذا العام .

وقالت قيادات الائتلاف أنها تسعى لتقديم مشروع وطني متكامل ينهي التضارب الحاصل في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية ويسهل عمل السلطات المحلية في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى .

ودعت قيادات الائتلاف الرئيس هادي إلى منح الجنوبيين فرصة المشاركة الأكبر في صناعة القرار اليوم مؤكدة ان الجنوبيين تعرضوا لإقصاء كبير وضخم خلال العقود الماضية .

المزيد في أخبار وتقارير مسلحون على متن دراجة نارية يغتالون امرأة وسط شارع عام بتعز أغتال مسلحون يعتقد انهم ينتمون لجماعات متطرف وسط تعز إمراة وسط استنكار شعبي واسع. وأفادت مصادر محلية لعدن الغد،أن مسلحين على متن دراجة نارية قاموا بأغتيال"أمة انفجار شاحنة محملة بالاسلحة كانت في طريقها الى عدن عقب حادث مروري بأبين تسبب حادث مروري عصر يوم الاثنين بانفجار شاحنة صغيرة كانت محملة باسلحة ومتفجرات مهربة وكانت في طريقها الى عدن . وقال شهود عيان لعدن الغد ان شاحنة نوع دينا كانت محملة اتفاق بين حكومتي صنعاء وعدن بخصوص صرف مرتبات موظفي الدولة قالت وكالة العهد الاخبارية المقربة من الحوثيين والتي تعمل في العاصمة اليمنية صنعاء ان اتفاق تم التوصل اليه خلال الايام الماضية ومن المقرر ان يتم الاعلان عنه قريبا

تعليقات القراء



