اليمن: قيادات في حزب المخلوع صالح تخطط للانشقاق

قال مسؤولون يمنيون موالون للحكومة الشرعية إن قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام أبدت رغبتها في الانشقاق عن المخلوع علي عبد الله صالح، والانضمام إلى صف الشرعية، وأنها تُخطط للخروج من صنعاء، ومن مدن أخرى يحتلها الانقلابيون.





وأكد مصدر يمني رفيع في الرياض لـ24 أن مسؤولين بارزين في حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة المخلوع صالح، اتصلوا بالشرعية، وطلبوا تسهيل خروجهم من اليمن إلى الخارج.



وأكد المصدر أن مسؤولين بارزين في حزب المخلوع صالح أكدوا للحكومة الشرعية انشقاقهم، وأن أطرافاً يمنية في الرياض تدرس إخراجهم من مناطق سيطرة الانقلابيين.



وأكد المصدر أن الانشقاقات ستُربك المخلوع صالح والحوثيين.

المزيد في أخبار وتقارير مسلحون على متن دراجة نارية يغتالون امرأة وسط شارع عام بتعز أغتال مسلحون يعتقد انهم ينتمون لجماعات متطرف وسط تعز إمراة وسط استنكار شعبي واسع. وأفادت مصادر محلية لعدن الغد،أن مسلحين على متن دراجة نارية قاموا بأغتيال"أمة انفجار شاحنة محملة بالاسلحة كانت في طريقها الى عدن عقب حادث مروري بأبين تسبب حادث مروري عصر يوم الاثنين بانفجار شاحنة صغيرة كانت محملة باسلحة ومتفجرات مهربة وكانت في طريقها الى عدن . وقال شهود عيان لعدن الغد ان شاحنة نوع دينا كانت محملة اتفاق بين حكومتي صنعاء وعدن بخصوص صرف مرتبات موظفي الدولة قالت وكالة العهد الاخبارية المقربة من الحوثيين والتي تعمل في العاصمة اليمنية صنعاء ان اتفاق تم التوصل اليه خلال الايام الماضية ومن المقرر ان يتم الاعلان عنه قريبا