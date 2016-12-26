الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة تناقش مستوى تنفيذ مشاريعها لقطاع التعليم العام والتعليم العالي في اليمن
عدن (عدن الغد)خاص:
عقد صباح الاثنين في مقر الهيئة اليمنية الكويتية للاغاثة اجتماع لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع التي تنفذها الهيئة اليمنية الكويتية للاغاثة لقطاع التعليم العام والتعليم العالي في الجمهورية اليمنية.
وقد ترأس الاجتماع الأستاذ توفيق محمد حسين الرئيس الدوري للهيئة وحضره عن جانب وزارة التربية والتعليم أ.د. محمد عمر باسليم المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع ود. صالح العبد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د. خالد عمر باسليم المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد أكد رئيس الهيئة على أن الهيئة وفي إطار حملة الكويت إلى جانبكم مهتمة جدا بتقديم الدعم لقطاع التعليم العام والتعليم العالي.
وقدم د. محمد عمر باسليم شكره للهيئة على تقديم دعمهم لتنفيذ المجموعة الأولى من مشاريع الدعم ورعايتهم لورشة تطوير المناهج التي ستنطلق فعالياتها يوم الثلاثاء .
وأكد على أن مخرجات الندوة وتطوير المناهج يتطلب تطوير تجهيزات المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي لكي تكون قادرة على تنفيذ أي مهام تسند لها في المستقبل.
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