سياسي يمني يفند مزاعم الانقلابيين ويؤكد الإمارات احتضنت اليمنيين الذين شردهم نظام صالح
عدن(عدن الغد)خاص:
قال السياسي اليمني ناصر عبدالقادر الميسري إن دولة الإمارات العربية المتحدة احتضنت اليمنيين بعد ان شردهم نظام المخلوع صالح.
وأوضح المسيري ردا على تهديدات الانقلابيين لدولة الإمارات العربية المتحدة واتهاماتهم لأبو ظبي بطرد اليمنيين.
وقال الميسري في تصريح صحفي مخاطبا الانقلابيين" من أنتم حتى تنصبوا انفسكم مدافعين عن اليمنيين في الإمارات".
وقال " اليمنيون في الإمارات يعيشون معززين مكرمين أفضل مليون مرة من اليمن التي نهبها نظام صالح، وطرد أهلها منها إلى الشتات وكانت الإمارات من أولى الدول التي احتضنت اليمنيين ومنحتهم كل شيء وجعلتهم مواطنيين أصليين في بلدهم الثاني".
وقال مخاطبا الانقلابيين" قولوا لي بربكم لماذا ترك اليمنيون بلادهم وذهبوا إلى الإمارات، اليس جراء نهبتم، حقوقهم وشردوا ولوحقوا من قبل النظام القديم حتى تركوا بلادهم".
وأكد " لن نسمح كيمنيين أن يطاول الانقلابيون او غيرهم على حكام الإمارات وبالأخص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وتهديدكم له لن يهز شعره في رجال زايد".
وختم الميسري تصريحه بالقول " يشرفني عظيم الشرف ان أتقدم بشكر والامتنان لزعيم الامة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان حفظه الله ورعاه رئيس دوله الإمارات العربية المتحدة، وكل حكام الإمارات، على دعمهم ومساندتهم للشعوب العربية والإسلامية".
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها