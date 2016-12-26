MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 26 ديسمبر 2016 09:48 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الأحمدي يطالب بالاعتذار لرجال دين بحضرموت اعتقلوا لأشهر بتهمة الإرهاب
أخبار وتقارير

الأحمدي يطالب بالاعتذار لرجال دين بحضرموت اعتقلوا لأشهر بتهمة الإرهاب

الاثنين 26 ديسمبر 2016 03:49 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

طالب الناطق باسم المقاومة الشعبية في عدن علي الأحمدي بضرورة الاعتذار لرجال دين بحضرموت أفرجت عنهم السلطات مؤخرا عقب أشهر من الاعتقال على خلفية اتهامات بالارتباط بجماعات إرهابية .

وقال الأحمدي على صفحته بالفيس بوك :" تم الإفراج عن عدد من المشائخ والدعاة والرموز المجتمعية وقيادات المقاومة بعد أن اعتقلوا لعدة أشهر بتهم كيدية تتحدث عن علاقتهم بالإرهاب ..

مع ذلك لم نسمع كلمة اعتذار من الإعلاميين والمغردين الذين همزوا ولمزوا ولفقوا وسارعوا بالطعن في سمعة أولئك والتبرير لكل الانتهاكات التي لحقت بهم ..

نتمنى أن نعي أن الأمن مسئولية الجميع وأنه ليس محصورا في مكافحة الإرهاب فقط فمن الأمن أن يؤمن الناس في بيوتهم شر المداهمات الخاطئة وتشويه السمعة ..


المزيد في أخبار وتقارير
مسلحون على متن دراجة نارية يغتالون امرأة وسط شارع عام بتعز
أغتال مسلحون يعتقد انهم ينتمون لجماعات متطرف  وسط تعز إمراة وسط استنكار شعبي واسع. وأفادت مصادر محلية لعدن الغد،أن مسلحين على متن دراجة نارية قاموا بأغتيال"أمة
انفجار شاحنة محملة بالاسلحة كانت في طريقها الى عدن عقب حادث مروري بأبين
تسبب حادث مروري عصر يوم الاثنين بانفجار شاحنة صغيرة كانت محملة باسلحة ومتفجرات مهربة وكانت في طريقها الى عدن . وقال شهود عيان لعدن الغد ان شاحنة نوع دينا كانت محملة
اتفاق بين حكومتي صنعاء وعدن بخصوص صرف مرتبات موظفي الدولة
قالت وكالة العهد الاخبارية المقربة من الحوثيين والتي تعمل في العاصمة اليمنية صنعاء ان اتفاق تم التوصل اليه خلال الايام الماضية ومن المقرر ان يتم الاعلان عنه قريبا


تعليقات القراء
237017
[1] لا تنه عن خلقٍ وتاتي بمثله....عارٌ عليك ان فعلت عظيمُ
الاثنين 26 ديسمبر 2016
فارس | عدن
هل انته محامي لهم او ان الحزبية تدفعك دفعاً؟ القانون يقول ان الشخص يطالب بذاتة او يوكل وكالة رسمية معتبرة؟ اما هذا خوي وذا بن عمي وذاك من شلتي ما عاد تجدي؟ الهمز والمز ممقوت صاحبها؟ هل تريد تطعن في موقف السلطة المحلية كما تشوهون مواقف السلطة المحلية بعدن ولحج.

237017
[2] لا بأس أن تعتذر السلطة لمن أخطأت في حقه.. وأن تعوّضه أيضاً
الاثنين 26 ديسمبر 2016
سعيد الحضرمي | حضرموت
بداية، لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يُعرف برجال الدين، بل يوجد علماء دين.. ولا بأس أن تعتذر السلطة لمن أخطأت في حقه، بل وأن تعوّضه أيضاً حيث لم يكن الإعتقال بسبب تحامل ضد علماء الدين، ولكن مجرد شبهات.. وللأسف، قد يوجد علماء دين يحرّضوا على العنف والتطرف، وهؤلاء هم من يسيئوا إلى علماء الدين الوسطيين المعتدلين.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.

237017
[3] الميليشيات التكفيريه كانت محتله حضرموت تماما.
الاثنين 26 ديسمبر 2016
ابو المعاطي الشبواني . | 5/5 شتات
قلنا قبل ايام عن سيرة هذا الشخص الذي تلفونه بالمقاومه الشعبيه الجنوبيه كناطق رسمي لها . وهي قوات بن علي حمد وعبدر به الهيس / ووضحنا لكم من يكون ؟ ومن اعطاه هذه الصفه التي تقولون عليها . وتم شطب موضوعه في حينه وواريتوه التراب حتى لا. يعلم الناس . وهذا تواطئ من عدن الغد / وبطانتها من القائمين على الشطب والحذف . وبعض المواضيع تبقى على صفحاتها اسابيع .....!!!! الاحمدي عمه لزم د/ علي حسن الاحمدي السفير في البحرين حاليا . ورئيس جهاز الامن القومي سابقا . هو احد ادواته وهو يتقلقل في كل مكونات العمل الوطني الجنوبي ولديه مدونات لكل شخوصها . تمهيدا للوصول اليها عندما تقتضي الحاجه لذلك :::: اليوم هو يظهر في صف . مجاميع نصف كم . والثوب الى منتصف الساق . مع لحيه جديده : لزوم العمل . يدافع على من كان مرجع ومفتي للدواعش وانصار الشريعه . الممتده جذورهم الى الاخوان المفلسين ابو مصلاخ. ويريد الاعتذار لهم من سلطه هي الاخرى متآمره على الجنوب بكل توجهاته ... نقول يا علي الاحمدي .... ليست هناك برأه لمثل هولاء . والاسلام دخل الى الجنوب في القرن الاول الهجري . ولا هناك جديد في الاسلام . وانما هناك مجاميع يتم ارسالها الى الجنوب تحت مسميات دينيه وهي مغلفه بطابع سياسي معروف الغرض منه ترسية مذهب معين مخالف لما هو متعارف عليه في الجنوب العربي منذو 14 قرنا . وهم معروفين ومدعومين من جهات نعرفها ونعرف اهدافها . وقد بانت نتائج اعمالها خيبه عليها في مواطن اخرى . انت اليوم تحاول انته ومن يليك / غرس شجره خبيثه في تربه طاهره . لتنفذ من خلالها الفرقه والسموم في المجتمع الجنوبي بل . انت منتدب لها " ولك من ورى ذلك قصد . فأنتبه ترى الرأس مكشوف . فلا توغل كثيرا ,,, نصيحه:::::

237017
[4] التخوين أصبح عملة رائجة
الاثنين 26 ديسمبر 2016
Ahmed | Aden
اتقوا الله كل من تكلم قدكم مجهزين له تهمة وسبوب وكلام يستحي ابليس إبليس منه والله ثم والله ان عفاش وزبانيته خير منكم ايش من جنوب الان عرفت ان مافيش خير منكم كم حلمنا بالجنوب لكن طلع لنا غابه من الملاعين وعيال



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة بين افراد لواء النقل بمعسكر طارق
اتفاق بين حكومتي صنعاء وعدن بخصوص صرف مرتبات موظفي الدولة
صحفي مقرب من صالح يكشف حقيقة مكالماته المسربة بقناة الجزيرة
انفجار شاحنة محملة بالاسلحة كانت في طريقها الى عدن عقب حادث مروري بأبين
جنود من الأمن يحتجزون مدير امن أبين ويغلقون طريقا واصلة الى عدن
مقالات الرأي
نتناول بعض مقدمات الأعمال الإرهابية التي  شهدتها الحوطة وأشرنا إلى أنه  بعد أن انتهوا من غرس تلك الأفكار
  ان نتبنى خطاب إيجابي يطالب الشرعية بعدم استمرار العبث بوحدة  نسيج الحراك الجنوبي ومقاومته بات ضرورة
لحظة ياجنوبي من فضلك..   ما الذي دمر الجنوب السابق ؟ أليس خلاف قادة النظام السابق للحزب الاشتراكي؟ وإقصائهم
مجرد فكرة وخاطرة من خواطري اليومية على صفحتي "بالفيس بوك" كتبت فيها أقتراح للرئيس هادي وحكومته بإضافة "القسم"
محافظة شبوة كنز الجنوب ألحضاري والتاريخي كبيرة بتاريخها وارثها ألحضاري والإنساني وكبيرة بخيراتها وثرواتها
  لعلي كنت من أكثر الأشخاص فرحاً وسروراً وسعادة بدخول الحزام الأمني محافظتي البائسة،ولعلي من أكثرهم حرصاً
  - سـام الغُــباري مرحبا بالجيش .. والله وياهلا .. اللباس العسكري هيبة وحلا .. على وقع هذه الاغنية الحماسية ،
على أنين الثكالى ونوح الأمهات وعويل الأرامل وبكاء الأطفال ، على ايقاع الطبول وتراتيل الميلاد، على أزيز
 العلاقة بين اجنحة التطرّف تتجلى في ابرز صورها اليوم في اوربا ، حيث ينصب الاٍرهاب فخاً لتفكيك disintegrate
لابد ، وأنه ذات السؤال القديم الجديد ما برح يصول ويجول في دواخل وأذهان عددا كبيرا من البشر على مستوى العالم
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبروك الماجستير
مبارك الزواج
وفيات
وزير الشباب والرياضة يعزى بوفاة شقيقة الاستاذ احمد القعطبي
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2016