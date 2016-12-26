الأحمدي يطالب بالاعتذار لرجال دين بحضرموت اعتقلوا لأشهر بتهمة الإرهاب

طالب الناطق باسم المقاومة الشعبية في عدن علي الأحمدي بضرورة الاعتذار لرجال دين بحضرموت أفرجت عنهم السلطات مؤخرا عقب أشهر من الاعتقال على خلفية اتهامات بالارتباط بجماعات إرهابية .

وقال الأحمدي على صفحته بالفيس بوك :" تم الإفراج عن عدد من المشائخ والدعاة والرموز المجتمعية وقيادات المقاومة بعد أن اعتقلوا لعدة أشهر بتهم كيدية تتحدث عن علاقتهم بالإرهاب ..

مع ذلك لم نسمع كلمة اعتذار من الإعلاميين والمغردين الذين همزوا ولمزوا ولفقوا وسارعوا بالطعن في سمعة أولئك والتبرير لكل الانتهاكات التي لحقت بهم ..

نتمنى أن نعي أن الأمن مسئولية الجميع وأنه ليس محصورا في مكافحة الإرهاب فقط فمن الأمن أن يؤمن الناس في بيوتهم شر المداهمات الخاطئة وتشويه السمعة ..

المزيد في أخبار وتقارير مسلحون على متن دراجة نارية يغتالون امرأة وسط شارع عام بتعز أغتال مسلحون يعتقد انهم ينتمون لجماعات متطرف وسط تعز إمراة وسط استنكار شعبي واسع. وأفادت مصادر محلية لعدن الغد،أن مسلحين على متن دراجة نارية قاموا بأغتيال"أمة انفجار شاحنة محملة بالاسلحة كانت في طريقها الى عدن عقب حادث مروري بأبين تسبب حادث مروري عصر يوم الاثنين بانفجار شاحنة صغيرة كانت محملة باسلحة ومتفجرات مهربة وكانت في طريقها الى عدن . وقال شهود عيان لعدن الغد ان شاحنة نوع دينا كانت محملة اتفاق بين حكومتي صنعاء وعدن بخصوص صرف مرتبات موظفي الدولة قالت وكالة العهد الاخبارية المقربة من الحوثيين والتي تعمل في العاصمة اليمنية صنعاء ان اتفاق تم التوصل اليه خلال الايام الماضية ومن المقرر ان يتم الاعلان عنه قريبا

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