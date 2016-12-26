الأحمدي يطالب بالاعتذار لرجال دين بحضرموت اعتقلوا لأشهر بتهمة الإرهاب
الاثنين 26 ديسمبر 2016 03:49 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
طالب الناطق باسم المقاومة الشعبية في عدن علي الأحمدي بضرورة الاعتذار لرجال دين بحضرموت أفرجت عنهم السلطات مؤخرا عقب أشهر من الاعتقال على خلفية اتهامات بالارتباط بجماعات إرهابية .
وقال الأحمدي على صفحته بالفيس بوك :" تم الإفراج عن عدد من المشائخ والدعاة والرموز المجتمعية وقيادات المقاومة بعد أن اعتقلوا لعدة أشهر بتهم كيدية تتحدث عن علاقتهم بالإرهاب ..
مع ذلك لم نسمع كلمة اعتذار من الإعلاميين والمغردين الذين همزوا ولمزوا ولفقوا وسارعوا بالطعن في سمعة أولئك والتبرير لكل الانتهاكات التي لحقت بهم ..
نتمنى أن نعي أن الأمن مسئولية الجميع وأنه ليس محصورا في مكافحة الإرهاب فقط فمن الأمن أن يؤمن الناس في بيوتهم شر المداهمات الخاطئة وتشويه السمعة ..
تعليقات القراء
237017
[1] لا تنه عن خلقٍ وتاتي بمثله....عارٌ عليك ان فعلت عظيمُ
الاثنين 26 ديسمبر 2016
فارس | عدن
هل انته محامي لهم او ان الحزبية تدفعك دفعاً؟ القانون يقول ان الشخص يطالب بذاتة او يوكل وكالة رسمية معتبرة؟ اما هذا خوي وذا بن عمي وذاك من شلتي ما عاد تجدي؟ الهمز والمز ممقوت صاحبها؟ هل تريد تطعن في موقف السلطة المحلية كما تشوهون مواقف السلطة المحلية بعدن ولحج.
237017
[2] لا بأس أن تعتذر السلطة لمن أخطأت في حقه.. وأن تعوّضه أيضاً
الاثنين 26 ديسمبر 2016
سعيد الحضرمي | حضرموت
بداية، لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يُعرف برجال الدين، بل يوجد علماء دين.. ولا بأس أن تعتذر السلطة لمن أخطأت في حقه، بل وأن تعوّضه أيضاً حيث لم يكن الإعتقال بسبب تحامل ضد علماء الدين، ولكن مجرد شبهات.. وللأسف، قد يوجد علماء دين يحرّضوا على العنف والتطرف، وهؤلاء هم من يسيئوا إلى علماء الدين الوسطيين المعتدلين.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
237017
[3] الميليشيات التكفيريه كانت محتله حضرموت تماما.
الاثنين 26 ديسمبر 2016
ابو المعاطي الشبواني . | 5/5 شتات
قلنا قبل ايام عن سيرة هذا الشخص الذي تلفونه بالمقاومه الشعبيه الجنوبيه كناطق رسمي لها . وهي قوات بن علي حمد وعبدر به الهيس / ووضحنا لكم من يكون ؟ ومن اعطاه هذه الصفه التي تقولون عليها . وتم شطب موضوعه في حينه وواريتوه التراب حتى لا. يعلم الناس . وهذا تواطئ من عدن الغد / وبطانتها من القائمين على الشطب والحذف . وبعض المواضيع تبقى على صفحاتها اسابيع .....!!!! الاحمدي عمه لزم د/ علي حسن الاحمدي السفير في البحرين حاليا . ورئيس جهاز الامن القومي سابقا . هو احد ادواته وهو يتقلقل في كل مكونات العمل الوطني الجنوبي ولديه مدونات لكل شخوصها . تمهيدا للوصول اليها عندما تقتضي الحاجه لذلك :::: اليوم هو يظهر في صف . مجاميع نصف كم . والثوب الى منتصف الساق . مع لحيه جديده : لزوم العمل . يدافع على من كان مرجع ومفتي للدواعش وانصار الشريعه . الممتده جذورهم الى الاخوان المفلسين ابو مصلاخ. ويريد الاعتذار لهم من سلطه هي الاخرى متآمره على الجنوب بكل توجهاته ... نقول يا علي الاحمدي .... ليست هناك برأه لمثل هولاء . والاسلام دخل الى الجنوب في القرن الاول الهجري . ولا هناك جديد في الاسلام . وانما هناك مجاميع يتم ارسالها الى الجنوب تحت مسميات دينيه وهي مغلفه بطابع سياسي معروف الغرض منه ترسية مذهب معين مخالف لما هو متعارف عليه في الجنوب العربي منذو 14 قرنا . وهم معروفين ومدعومين من جهات نعرفها ونعرف اهدافها . وقد بانت نتائج اعمالها خيبه عليها في مواطن اخرى . انت اليوم تحاول انته ومن يليك / غرس شجره خبيثه في تربه طاهره . لتنفذ من خلالها الفرقه والسموم في المجتمع الجنوبي بل . انت منتدب لها " ولك من ورى ذلك قصد . فأنتبه ترى الرأس مكشوف . فلا توغل كثيرا ,,, نصيحه:::::
237017
[4] التخوين أصبح عملة رائجة
الاثنين 26 ديسمبر 2016
Ahmed | Aden
اتقوا الله كل من تكلم قدكم مجهزين له تهمة وسبوب وكلام يستحي ابليس إبليس منه والله ثم والله ان عفاش وزبانيته خير منكم ايش من جنوب الان عرفت ان مافيش خير منكم كم حلمنا بالجنوب لكن طلع لنا غابه من الملاعين وعيال
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها