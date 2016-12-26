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رئيس لجنة ترسيم السيارات بجمرك المنطقة الحرة لعدن الغد: السيارات التي تدخل اثناء فترة الترسيم سيتم ترسيمها أسوة ما قبل القرار لفترة ثلاث اشهر

عبد السلام عسكر رئيس لجنة ترسيم السيارات في جمرك المنطقة الحرة
الاثنين 26 ديسمبر 2016 02:40 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

تحدث الاخ عبد السلام عسكر رئيس لجنة ترسيم السيارات في جمرك المنطقة الحرة عن تقييم عملية ترسيم السيارات التي بدئت الاحد   حيث قال : الحمد لله تسير العملية بشكل طبيعي وسليم وهناك إقبال كبير على عملية الترسيم حتى الآن وصلت الى مئات السيارات التي تم جمركتها.

  وأضاف ان الميزات التي نقدمها تصب الى 85% بنسبة  الاهلاك وهي اعلى نسبة تحدث للتخفيض في تاريخ الجمارك للسيارات منذ 2006م ما دون وبشكل تدريجي بحسب موديل السيارة  المميزة .

 

وقال  نحن نعمل ميزات افضل مما تقدمه حكومة الانقلابيين وهي ان يتم الترسيم للسيارات المتواجدة داخل الجمهورية  قبل القرار  والداخلة أثناء فترة الترسم  .

و أشار في سياق حديثه  السيارات التي تعبر بعد قرار الترسيم لسيارات سيتم ترسيمها أسوة بما قبل القرار خلال فترة ثلاثة اشهر قابلة لتجدد اذا تطلب العمل وأضاف ان  العراقيل التي تواجهنا هي  الأزدحام الكبير لسيارات المرورية  الكبيرة .

وفي ختام  حديثه قال على الجميع الذين لديهم سيارات  غير مرسمه الحضور لترسيم سيارتهم خلال فترة ثلاثة اشهر والاستفادة من التسهيلات لترسيم السيارات في عدن.

* من  هشام الحاج

 


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تعليقات القراء
237005
[1] عندي اقتراح لكم .. وانتم لا زلتم في فترت العدًه .......
الاثنين 26 ديسمبر 2016
ابو المعاطي الشبواني | 5/5 شتات
هناك تسابق بين السرق والفاسدين بأسم دوله هي في عداد المفقودين في الجنوب العربي . مجموعة سرق ونهابين يعملون او يحلمون بان يكونوا حكومه . ويزين لهم الشيطان اعمالهم .. منفذ الوديعه مسيطر عليه هاشم الاحمر والمقدشي . وعلي ديزل .. كلما يجنونه يتقاسمونه مع عبدربه امقعو . وشركاه . ولا يدخل في مصلحه عامه ابدا .. حتى تحسين ساحة المنفذ لا توجد فيه الا. تكسيات خاصه بهاشم بيه الاحمر .. وممنوع احد حتى مجرد يفكر في العمل فيه بسيارته او يفتح فيه مصلحه خاصه خدميه . وهذا كلا يعرفه .. 2- ما يسمونه بميناء عدن الحره . وكلام من ترسيم سيارات اوجمارك بضائع . كل الطرق تؤدي الى روماء . اتعرفون اين تقع روماء ؟؟ هههههههههههه شملة بوجلال . والمحافظ . والعيسي والساعه بخمسه جنيه والحسابه بتحسب :: والمدينه لا تحصل على شئ اللهم الا عبر الطراره من الامارات او غيرها ..... لدي اقتراح . خاص . 1- لكل مواطن سياره خاصه تدخل بدون جمارك او مدفوعات ماليه . ولا يحق له استيراد اكثر من سياره في العام الواحد 2- أي تجاره في السيارات او الادوات التي يمكن الاتجار بها . وتأتي عبر منفذ الوديعه او ميناء عدن . او المكلاء. يتم حصرها وأخذ الجمارك القانونيه عليها .. ومن ثم ينشئ صندوق عام مغلق السحب منه من اي جهه حتى تتكون دوله جنوبيه مكتملت البناء المؤسسي والامني والدفاعي . ويحرر شيك مصرفي دولي وتوضع هذه الاموال فيه : ولا يسحب منه اي مبلغ مالي لأي سبب ومن أي جهه مثل الجهات القائمه المزيفه اليوم . ويكون هذا الصندوق ملكيه عامه وما فيه من اموال . بأنتظار الدوله التي لابد ان تأتي وتقوم في الجنوب العربي . وبعدها يكون هذا الصندوق من مسؤلياتها : تقوم بوضع الخطط له ليستفيد منه اكبر عدد من اهل الوطن عامه .. اعلموا ان كلما يؤخذ اليوم من اتاوات وجمارك وغيرها هو ليس للوطن فيه مصلحه : وانما يذهب كما اسلفنا الى الجماعه الذي اشرنا اليهم سابقا ومعهم كم من الطفيليات التي لا تعيش الا في برك الفساد . ونهب ومص دم الانسان الجنوبي اقول ما ترونه والله من ورى القصد / السلام عليكم يا اخوتنا في المأساه ....



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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