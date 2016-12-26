رئيس لجنة ترسيم السيارات بجمرك المنطقة الحرة لعدن الغد: السيارات التي تدخل اثناء فترة الترسيم سيتم ترسيمها أسوة ما قبل القرار لفترة ثلاث اشهر

تحدث الاخ عبد السلام عسكر رئيس لجنة ترسيم السيارات في جمرك المنطقة الحرة عن تقييم عملية ترسيم السيارات التي بدئت الاحد حيث قال : الحمد لله تسير العملية بشكل طبيعي وسليم وهناك إقبال كبير على عملية الترسيم حتى الآن وصلت الى مئات السيارات التي تم جمركتها.

وأضاف ان الميزات التي نقدمها تصب الى 85% بنسبة الاهلاك وهي اعلى نسبة تحدث للتخفيض في تاريخ الجمارك للسيارات منذ 2006م ما دون وبشكل تدريجي بحسب موديل السيارة المميزة .

وقال نحن نعمل ميزات افضل مما تقدمه حكومة الانقلابيين وهي ان يتم الترسيم للسيارات المتواجدة داخل الجمهورية قبل القرار والداخلة أثناء فترة الترسم .

و أشار في سياق حديثه السيارات التي تعبر بعد قرار الترسيم لسيارات سيتم ترسيمها أسوة بما قبل القرار خلال فترة ثلاثة اشهر قابلة لتجدد اذا تطلب العمل وأضاف ان العراقيل التي تواجهنا هي الأزدحام الكبير لسيارات المرورية الكبيرة .

وفي ختام حديثه قال على الجميع الذين لديهم سيارات غير مرسمه الحضور لترسيم سيارتهم خلال فترة ثلاثة اشهر والاستفادة من التسهيلات لترسيم السيارات في عدن.

* من هشام الحاج

المزيد في أخبار وتقارير مسلحون على متن دراجة نارية يغتالون امرأة وسط شارع عام بتعز أغتال مسلحون يعتقد انهم ينتمون لجماعات متطرف وسط تعز إمراة وسط استنكار شعبي واسع. وأفادت مصادر محلية لعدن الغد،أن مسلحين على متن دراجة نارية قاموا بأغتيال"أمة انفجار شاحنة محملة بالاسلحة كانت في طريقها الى عدن عقب حادث مروري بأبين تسبب حادث مروري عصر يوم الاثنين بانفجار شاحنة صغيرة كانت محملة باسلحة ومتفجرات مهربة وكانت في طريقها الى عدن . وقال شهود عيان لعدن الغد ان شاحنة نوع دينا كانت محملة اتفاق بين حكومتي صنعاء وعدن بخصوص صرف مرتبات موظفي الدولة قالت وكالة العهد الاخبارية المقربة من الحوثيين والتي تعمل في العاصمة اليمنية صنعاء ان اتفاق تم التوصل اليه خلال الايام الماضية ومن المقرر ان يتم الاعلان عنه قريبا

تعليقات القراء



