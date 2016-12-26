رئيس لجنة ترسيم السيارات بجمرك المنطقة الحرة لعدن الغد: السيارات التي تدخل اثناء فترة الترسيم سيتم ترسيمها أسوة ما قبل القرار لفترة ثلاث اشهر
عدن (عدن الغد)خاص:
تحدث الاخ عبد السلام عسكر رئيس لجنة ترسيم السيارات في جمرك المنطقة الحرة عن تقييم عملية ترسيم السيارات التي بدئت الاحد حيث قال : الحمد لله تسير العملية بشكل طبيعي وسليم وهناك إقبال كبير على عملية الترسيم حتى الآن وصلت الى مئات السيارات التي تم جمركتها.
وأضاف ان الميزات التي نقدمها تصب الى 85% بنسبة الاهلاك وهي اعلى نسبة تحدث للتخفيض في تاريخ الجمارك للسيارات منذ 2006م ما دون وبشكل تدريجي بحسب موديل السيارة المميزة .
وقال نحن نعمل ميزات افضل مما تقدمه حكومة الانقلابيين وهي ان يتم الترسيم للسيارات المتواجدة داخل الجمهورية قبل القرار والداخلة أثناء فترة الترسم .
و أشار في سياق حديثه السيارات التي تعبر بعد قرار الترسيم لسيارات سيتم ترسيمها أسوة بما قبل القرار خلال فترة ثلاثة اشهر قابلة لتجدد اذا تطلب العمل وأضاف ان العراقيل التي تواجهنا هي الأزدحام الكبير لسيارات المرورية الكبيرة .
وفي ختام حديثه قال على الجميع الذين لديهم سيارات غير مرسمه الحضور لترسيم سيارتهم خلال فترة ثلاثة اشهر والاستفادة من التسهيلات لترسيم السيارات في عدن.
* من هشام الحاج
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها