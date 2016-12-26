صحفي مقرب من صالح يكشف حقيقة مكالماته المسربة بقناة الجزيرة

كشف صحفي مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حقيقة المكالمات الهاتفية التي نشرتها قناة الجزيرة طوال اشهر مضت وقالت انها مسربة .

وفي فيلم وثائقي بثته القناة تسمع مكالمة مسجلة بين صالح والصحفي نبيل الصوفي يتحدث فيها الطرفين عن قضية ما اسماها صالح تفكيك الجيش معلقا على حديث دار بين الصوفي والقيادي في اللقاء المشترك "حسن زيد" .

وصباح الاثنين علق "الصوفي" وهو احد الصحفيين المقربين من صالح على مكالمات صالح المسربة زاعما ان صالح يستقصد تسريب بعض المكالمات .

واضاف الصوفي على صفحته بالفيس بوك :" التلفون هي حرفة صالح..

ماتراقبوا من كلامه الا اللي يشتيكم تسمعوه..

لما يشتي يوصل لكم شي، يختار الرقم اللي هو عندكم لمراقبته ويتصل به لأي شخص، يقول اللي يشتي ويقفل.

٤٠ سنة، وأنتم معه، ولا عرفتم طبيعة شغله، والله انها شهادة كافية انكم مجرد كراتين تجميع خردة.

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