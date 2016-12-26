محمد أحمد طاهر مصور فوتوغرافي محترف مبدع ، في الثمانينات من العمر .. ليس لديه شهادات جامعية في فنون التصوير لكن براعته وخبرته اكتسبها من مدرسة الحياة ، بدأ رحلته في هذا الاتجاه مصورا في كريتر عدن لدى استديو عقيل عباس السعودي الجنسية الذي كان ضابطا في جيش السلطان عبدالكريم العبدلي ثم لدى استديو الطرابلسي اللبناني الجنسية فاكتسب خبرة طويلة مكنته من فتح استديو خاص به في التواهي في الخمسينات .

كان أحد المصورين المكلفين بتصوير فعاليات زيارة الملكة إليزابيث لعدن عام 1954م التي حضرت استعراضا عسكريا أقيم على شرفها أمام فندق كريسنت ( الهلال ) وقامت بجولة في أنحاء عدن . . تمنياتنا لك بطول العمر بصحة وعافية.

المزيد في أخبار وتقارير نائب وزير حقوق الإنسان يلتقي رئيس وأعضاء لجنة التحقيق الوطنية التقى نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد محسن عسكر، اليوم الاثنين برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك أثناء صحفي مقرب من صالح يكشف حقيقة مكالماته المسربة بقناة الجزيرة كشف صحفي مقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حقيقة المكالمات الهاتفية التي نشرتها قناة الجزيرة طوال اشهر مضت وقالت انها مسربة . وفي فيلم وثائقي بثته صورة وتعليق : مصور محترف .. خريج مدرسة الحياة محمد أحمد طاهر مصور فوتوغرافي محترف مبدع ، في الثمانينات من العمر .. ليس لديه شهادات جامعية في فنون التصوير لكن براعته وخبرته اكتسبها من مدرسة الحياة ، بدأ رحلته في