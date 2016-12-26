صورة وتعليق : مصور محترف .. خريج مدرسة الحياة
محمد أحمد طاهر مصور فوتوغرافي
الاثنين 26 ديسمبر 2016 11:53 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
محمد أحمد طاهر مصور فوتوغرافي محترف مبدع ، في الثمانينات من العمر .. ليس لديه شهادات جامعية في فنون التصوير لكن براعته وخبرته اكتسبها من مدرسة الحياة ، بدأ رحلته في هذا الاتجاه مصورا في كريتر عدن لدى استديو عقيل عباس السعودي الجنسية الذي كان ضابطا في جيش السلطان عبدالكريم العبدلي ثم لدى استديو الطرابلسي اللبناني الجنسية فاكتسب خبرة طويلة مكنته من فتح استديو خاص به في التواهي في الخمسينات .
كان أحد المصورين المكلفين بتصوير فعاليات زيارة الملكة إليزابيث لعدن عام 1954م التي حضرت استعراضا عسكريا أقيم على شرفها أمام فندق كريسنت ( الهلال ) وقامت بجولة في أنحاء عدن . . تمنياتنا لك بطول العمر بصحة وعافية.
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