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وثائقي لقناة الجزيرة يثبت ان معسكر القشيبي كانت له الأفضلية بالتجهيزات العسكرية والافراد على الحوثيين

الاثنين 26 ديسمبر 2016 11:41 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

اثبت فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة مساء يوم الاحد عن السلاح الخاص بالجيش اليمني والذي تعرض للنهب من قبل الحوثيين عقب سقوطه في العام 2015 ان المعسكر الذي كان يقوده القشيبي بعمران وهو اللواء 310 كان يتفوق عدة وعتاد على عناصر ميليشيا الحوثي التي هاجمته .

واستعرض الفيلم الوثائقي الايام الاخيرة لما قبل سقوط اللواء بيد ميليشيا الحوثي موضحا ان كميات الاسلحة التي كانت في اللواء كانت ضخمة بالاضافة الى الالاف من الافراد العسكريين .

ورغم هذه التجهيزات العسكرية الضخمة والاسلحة وكثافة الافراد الا ان اللواء سقط عقب اشتباكات دامت يوم مع ميليشيا الحوثي .

وفي الفيلم الوثائقي يظهر اللواء محمد علي المقدشي موضحا بان اللواء كان يضم اكثر من 90 دبابة واكثر من 30 عربة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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