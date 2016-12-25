وزير الاعلام الارياني يهنئ العالمة اليمنية "مناهل ثابت" لحصولها على جائزة امتياز حرية لندن

هنأ وزير الاعلام معمر الارياني الدكتورة مناهل ثابت، المتخصصة في عدة علوم منها الرياضيات الكمومية والهندسة المالية ، لحصولها مؤخرا على جائزة امتياز حرية لندن ، التي منحتها إياها محكمة " التشامبرلين" في العاصمة البريطانية.

والجائزة تقليدي سنوي قديمٌ ومرموق تمنحه المحكمة منذ العام ١٢٣٧ للمشاهير والعلماء والشخصيات السياسية والعلمية العبقرية المثيرة للاهتمام حول العالم .

وعبر الارياني عن سعادته والحكومة اليمنية ككل لاختيارها بداية الشهر الحالي ، للمشاركة ببرنامج ضم 100 إمراة ملهمة حول العالم ، من قبل مؤسسة تلفزيون وإذاعة Bbc اللندنية .

وأعرب عن فخر اليمن واعتزازه بها ، واعتباره هذا التكريم للعالمة مناهل ثابت أنجاز كبير يسجل ليس لليمن فحسب، بل للمنطقة العربية والعرب عموماً ، خاصة وهي أول عربية تحوز على هذا الامتياز العريق.. لافتا الى أنها إيقونة ونموذجاً للنجاح العلمي يحتذي به كل الشباب اليمني ، وليس شريحة النساء فقط، خصوصا في ضَل هكذا واقع مؤلم يعيشه شباب اليمن والشعب بشكل عام .

وأضاف " ان هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الرجال والنساء المخلصين ، الذين رفعوا أسم اليمن عالياً، مما يزيدنا فخراً بوطننا الكبير ، الذي نسعى اليوم جميعاً لتضميد جراحاته، في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، حتى نخرج الى بر اكثر أماناً".

وأشار الارياني الى أن الحكومة الشرعية تتابع بإهتمام كبير وسعادة بالغة إنجازات الدكتورة مناهل ثابت، كما وصفها بقوله " هذه المناهل شمعة وطنية " علينا الاعتراف أنها احترقت لكي تضيء أسم اليمن وترفع من شأنه وإذاعة صيته في أصقاع العالم وأرجائه.

وتدلل على ذلك بإشادة العديد من العلماء الغربيين بذكائها الفريد، وأشهرهم أمثال العالم البريطاني توني بوزان مخترع الخارطة الذهنية للإنسان ، الذي وصفها حد قوله بأنها من الرائدات العظيمات في العالم والتي كسرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ليس فقط في مستويات الذكاء العالمي ولكن في تدريس اكبر تجمع للخرائط الذهنية ب ١٣٥٠ طالب.

كما اشاد بها العالم الامريكي الشهير والملقب بأستاذ الابتكار مايكل جيلب والذي وصف طريقة تفكيرها وأسلوبها مثل دافنتشي العصر الحديث.

وأضاف وزير الاعلام بالقول " إن الحكومة الشرعية في خدمة الدكتورة مناهل ثابت ، في كلما يُعلي من شأنها وشأن اليمن".. داعياً أجهزة الاعلام اليمنية ممثلة بجميع الوسائل الإعلامية المختلفة - مقروءة ومرئية ومسموعة ، والعاملين بها إلى الاضطلاع بواجباتهم المهنية وتسليط الضوء علئ إنجازات ونجاحات الدكتورة ثابت، وإيلائها الاهتمام اللازم، لانها رفعت أسم اليمن عالياً منذ سنوات ولا تزال حسب قوله".

مختتماً بالقول ان " مثل هذه الأخبار السعيدة والانجازات العالمية لا شك أنها سوف تفرح كل مواطن يمني، في الداخل والخارج، وتخرجه من الأجواء الأليمة والمحزنة، جراء ما أحدثته قوى الانقلاب الظلامية بالوطن أرضاً وأنساناً".

الجدير ذكره أن الدكتورة مناهل وهي من مواليد 1981، فازت بجائزة أبن سيناء للباحثين الأكثر تميزاً بعد ترشيحها من قبل أعضاء الجمعية الملكية البريطانية للعلوم، في الاول من يونيو 2014.

وتسلمت الجائزة في حفل تكريمي كبير من منظمة برين ترست حضره السفير اليمني ، خلفاً للبروفيسور توني بوزان مخترع الخارطة الذهنية ..كما تم تصنيفها من قبل مؤسسة سوبر سكولر العالمية ، ضمن أذكئ 30 شخصية عالمية، في قائمة جمعت أهم العلماء على مستوي العالم.

المزيد في أخبار وتقارير وزير الاعلام الارياني يهنئ العالمة اليمنية "مناهل ثابت" لحصولها على جائزة امتياز حرية لندن هنأ وزير الاعلام معمر الارياني الدكتورة مناهل ثابت، المتخصصة في عدة علوم منها الرياضيات الكمومية والهندسة المالية ، لحصولها مؤخرا على جائزة امتياز حرية لندن ، الجوازات السعودية تصدر دعوة هامة لليمنيين والسوريين كشفت الجوازات السعودية أن الطلاب والطالبات من الجنسيتين اليمنية والسورية، الذين انتهت تأشيرات زيارتهم ولم يمددوها، يعدون مخالفين للأنظمة. وأضافت انه لا يقبل أي مصادر : هادي سيناقش في زيارته ملف الحقول النفطية مع السلطة المحلية بحضرموت قالت مصادر حكومية في الحكومة الشرعية الشرعية ان الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وصل الى مدينة المكلا بحضرموت يوم الاحد سيناقش ملف الحقول النفطية في المحافظة . وقالت