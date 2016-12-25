مصادر : هادي سيناقش في زيارته ملف الحقول النفطية مع السلطة المحلية بحضرموت
الأحد 25 ديسمبر 2016 08:11 مساءً
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
المكلا ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر حكومية في الحكومة الشرعية الشرعية ان الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وصل الى مدينة المكلا بحضرموت يوم الاحد سيناقش ملف الحقول النفطية في المحافظة .
وقالت المصادر لعدن الغد ان هادي سيناقش مع محافظ حضرموت احمد سعيد بن بريك قرار اخير اتخذته السلطة المحلية بحضرموت وقضى باخضاع عدد من الحقول النفطية لاشرافها .
وتصاعدت حدة توتر حكومية بين اطراف حكومية بارزة واخرى محلية بحضرموت بخصوص حقول النفط التي عاودت الحكومة تشغيل بعضها بوادي حضرموت .
واثار تشغيل عدد من الحقول النفطية حالة من التنازع بين عدد من الاطراف الحكومية الامر الذي دعا هادي بحسب المصادر الى المغادرة صوب حضرموت لحسم الصراع حول الملف النفطي .
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