قالت مصادر حكومية في الحكومة الشرعية الشرعية ان الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وصل الى مدينة المكلا بحضرموت يوم الاحد سيناقش ملف الحقول النفطية في المحافظة .

وقالت المصادر لعدن الغد ان هادي سيناقش مع محافظ حضرموت احمد سعيد بن بريك قرار اخير اتخذته السلطة المحلية بحضرموت وقضى باخضاع عدد من الحقول النفطية لاشرافها .

وتصاعدت حدة توتر حكومية بين اطراف حكومية بارزة واخرى محلية بحضرموت بخصوص حقول النفط التي عاودت الحكومة تشغيل بعضها بوادي حضرموت .

واثار تشغيل عدد من الحقول النفطية حالة من التنازع بين عدد من الاطراف الحكومية الامر الذي دعا هادي بحسب المصادر الى المغادرة صوب حضرموت لحسم الصراع حول الملف النفطي .

المزيد في أخبار وتقارير وزير الاعلام الارياني يهنئ العالمة اليمنية "مناهل ثابت" لحصولها على جائزة امتياز حرية لندن هنأ وزير الاعلام معمر الارياني الدكتورة مناهل ثابت، المتخصصة في عدة علوم منها الرياضيات الكمومية والهندسة المالية ، لحصولها مؤخرا على جائزة امتياز حرية لندن ، الجوازات السعودية تصدر دعوة هامة لليمنيين والسوريين كشفت الجوازات السعودية أن الطلاب والطالبات من الجنسيتين اليمنية والسورية، الذين انتهت تأشيرات زيارتهم ولم يمددوها، يعدون مخالفين للأنظمة. وأضافت انه لا يقبل أي مصادر : هادي سيناقش في زيارته ملف الحقول النفطية مع السلطة المحلية بحضرموت قالت مصادر حكومية في الحكومة الشرعية الشرعية ان الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وصل الى مدينة المكلا بحضرموت يوم الاحد سيناقش ملف الحقول النفطية في المحافظة . وقالت