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مصادر : هادي سيناقش في زيارته ملف الحقول النفطية مع السلطة المحلية بحضرموت

الأحد 25 ديسمبر 2016 08:11 مساءً
المكلا ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر حكومية في الحكومة الشرعية الشرعية ان الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وصل الى مدينة المكلا بحضرموت يوم الاحد سيناقش ملف الحقول النفطية في المحافظة .

وقالت المصادر لعدن الغد ان هادي سيناقش مع محافظ حضرموت احمد سعيد بن بريك قرار اخير اتخذته السلطة المحلية بحضرموت وقضى باخضاع عدد من الحقول النفطية لاشرافها .

وتصاعدت حدة توتر حكومية بين اطراف حكومية بارزة واخرى محلية بحضرموت  بخصوص حقول النفط التي عاودت الحكومة تشغيل بعضها بوادي حضرموت .

واثار تشغيل عدد من الحقول النفطية حالة من التنازع بين عدد من الاطراف الحكومية الامر الذي دعا هادي بحسب المصادر الى المغادرة صوب حضرموت لحسم الصراع حول الملف النفطي .


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مصادر : هادي سيناقش في زيارته ملف الحقول النفطية مع السلطة المحلية بحضرموت
قالت مصادر حكومية في الحكومة الشرعية الشرعية ان الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وصل الى مدينة المكلا بحضرموت يوم الاحد سيناقش ملف الحقول النفطية في المحافظة . وقالت




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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