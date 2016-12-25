باسلمة يحذر الرئيس هادي من اجراء إي تغييرات عسكرية بالمكلا ويصفها بالمؤامرة

حذر وزير النقل اليمني السابق بدر باسلمة الرئيس عبدربه منصور هادي من إحداث إي تغييرات عسكرية في حضرموت وذلك عقب ساعات فقط من وصول هادي إلى المكلا .

وقال باسلامة على صفحته بالفيس بوك ان إي تغييرات عسكرية في قيادة المنطقة العسكرية الثانية مؤامرة هدفها إدخال حضرموت في نفق الفوضى والإرهاب ..

وأضاف بالقول :" إي محاولة لعرقلة انعقاد #مؤتمر_حضرموت_الجامع هي محاولة لإبقاء حضرموت تابعه تحت الوصاية وهو ما يرفضه كل أبناء حضرموت ..

إي تغيير أو تحريك في تركيبة المناصب العسكرية في المنطقة الثانية هي مؤامرة لإدخال حضرموت نفق الفوضى والإرهاب .

المزيد في أخبار وتقارير وزير الاعلام الارياني يهنئ العالمة اليمنية "مناهل ثابت" لحصولها على جائزة امتياز حرية لندن هنأ وزير الاعلام معمر الارياني الدكتورة مناهل ثابت، المتخصصة في عدة علوم منها الرياضيات الكمومية والهندسة المالية ، لحصولها مؤخرا على جائزة امتياز حرية لندن ، الجوازات السعودية تصدر دعوة هامة لليمنيين والسوريين كشفت الجوازات السعودية أن الطلاب والطالبات من الجنسيتين اليمنية والسورية، الذين انتهت تأشيرات زيارتهم ولم يمددوها، يعدون مخالفين للأنظمة. وأضافت انه لا يقبل أي مصادر : هادي سيناقش في زيارته ملف الحقول النفطية مع السلطة المحلية بحضرموت قالت مصادر حكومية في الحكومة الشرعية الشرعية ان الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وصل الى مدينة المكلا بحضرموت يوم الاحد سيناقش ملف الحقول النفطية في المحافظة . وقالت

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