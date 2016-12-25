نقابة الصحفيين اليمنيين تدين توقيف رواتب صحفيين في وكالة سبأ والتهديد بفصلهم

تلقت (عدن الغد) بلاغ إدانة من نقابة الصحفيين اليمنيين تدين فيه قيام وكالة سبأ التي تحت سيطرة الحوثيين بتوقيف رواتب صحفيين في الوكالة .

وقالت النقابة في إدانتها :

تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغات من الزملاء في وكالة الانباء اليمنية سبأ محمود الشرعبي ،وياسر عزي ، وماجد الجابري ، وثريا دماج ، وسعاد الصلاحي يفيدون ايقاف رواتبهم تعسفا من قبل قيادة الوكالة في صنعاء المعينة من الحوثيين ، ويهددونهم بالفصل من العمل في حال عدم العودة إلى العمل بصنعاء.

نقابة الصحفيين وهي تدين هذه الاجراءات التعسفية تطالب بإطلاق رواتب الزملاء وعدم مضايقتهم. وتحذر من مغبة اية اجراءات تعسفية تضر بحق الزملاء الوظيفي.

نقابة الصحفيين اليمنيين

صنعاء – 25 – 12 – 2016م

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