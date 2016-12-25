أهالي وذوي المعتقلين ينفذون وقفة احتجاجية امام مبنى السلطة المحلية بلحج وينشدون الحق للجميع والحرية للأبرياء والعدالة للسجناء ( مصور)

صورة من الوقفة الاحتجاجية لاهالي المعتقلين يوم الاحد امام مبنى السلطة المحلية بلحج

نفذ العديد من اهالي وذوي المعتقلين بمديريتي الحوطة وتبن يوم الاحد وقفة احتجاجية امام مبنى السلطة المحلية بالمحافظة في اطار الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالإفراج عن ابناءهم المعتقلين في السجون حيث رفع المحتجين العديد من الشعارات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين كما جدد المحتجين مطالباتهم لقيادة السلطة المحلية بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة من قبل محافظ لحج والمكونة من النيابة العامة والبحث الجنائي والأمن العام والأمن السياسي والأمن القومي والسلطة المحلية التي تختص بالتحقيق مع المعتقلين في السجون ورفع التقارير للأخ المحافظ لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق العدالة وإطلاق من ليست له علاقة بأي عمل مخالف للقوانين ومحاسبة من ثبت تورطه بأي عمل اجرامي او ارهابي .

وناشد المحتجين المنظمات المحلية والدولة للتدخل للافراج عن المعتقلين في السجون الذين يعيشون اوضاع صعبة في ظل عدم اتخاذ أي اجراءات قانونية ضدهم وإحالتهم الى السلطات القضائية خاصة وأنهم محتجزين منذ اكثر من ثلاثة اشهر في مخالفة صريحة لكل القوانين النافدة والمقيدة للحرية.

هذا وصدر عن الوقفة الاحتجاجية لأهالي وذوي المعتقلين بيان صحفي حصلت " عدن الغد " على نسخة منه قالوا فية انهم خرجوا اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية ينشدون الحق للجميع والحرية للأبرياء والعدالة للسجناء من قبل السلطة القضائية والتنفيذية وتطبيق الشرع والقانون على الجميع دون استثناء من قبل الجهات المخولة قانونا بذلك .

وأشار اهالي وذوي المعتقلين في بيانهم بمطالبة السلطة المختصة بالإفراج عن ابناءهم المعتقلين في سجن المنصورة المركزي وغيرة من السجون الاخرى دون ان يعرضوا على النيابة المتخصصة للتحقيق معهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم طيلة الاشهر الماضية بالرغم بحسب البيان من استئناف النيابة عملها منذ فترة .

وطالب الاهالي المحتجين في بيانهم بحقهم في الزيارة المقررة قانونا لإبناءهم المعتقلين وحسن المعاملة وعدم استخدام أي وسائل ضغط او تعذيب وغيرة من الحقوق المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية والمحلية والإعلان العالمي لحقوق الانسان .

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