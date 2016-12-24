الرئيس هادي يتسلم اوراق اعتماد السفير الصومالي لدى بلادنا

تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم –السبت- في العاصمة المؤقتة عدن اوراق اعتماد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى بلادنا عبدالله حاشي شوريه.

واشاد الرئيس هادي خلال استقباله السفير الصومالي بالعلاقات الاخوية المتينة التي تربط اليمن بجمهورية الصومال الفيدرالية وعلاقات الشعبين الشقيقين المبنية على الاخوة وحسن الجوار.. لافتا الى المعاملة المتميزة التي يحضى بها نحو مليون وماتين الف مواطن صومالي في اليمن حيث يشاركون اخوانهم اليمنيين المعيشة والتنقل وفرص العمل.

وحمل الرئيس السفير الصومالي نقل تحياته لاخيه الرئيس حسن الشيخ محمود.. متمنياً للصومال الشقيق قيادة وحكومة وشعب المزيد من التقدم والامن والاستقرار ،ونجاح تجربة الانتخابات القادمة التي ستشهدها الصومال مطلع العام القادم التي تؤكد على ان الصومال يخطو نحو مرحلة جديدة من السلام والوئام.

وشدد رئيس الجمهورية على اهمية التعاون وتبادل المعلومات بين الاجهزة المختصة في البلدين لمواجهة التحديات والارهاب العابر للحدود..مؤكداً تقديم كافة اشكال التسهيل والدعم للسفير خلال فترة عمله.

من جانبه عبر سفير جمهورية الصومال الاتحادية لدى بلادنا عن سروره وامتنانه لتقديم اوراق اعتماده لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي..ناقلاً له تحيات اخيه الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود .

واكد دعم بلاده لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في مختلف المراحل والظروف ،وبذل قصارى جهوده في تمتين وتعزيز العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين لما من شانه مصلحة الشعبين الشقيقين.

نقلا عن سبأنت

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