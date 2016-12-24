بالأرقام والتفاصيل خبير اقتصادي: يكشف حجم ثروة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في أكثر من بلد

كشف الخبير الاقتصادي عبدالكريم العواضي عن تفاصيل ثروة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي قال عنها أنها تتجاوز 25 مليار دولار .

وقال العواضي في منشور على صفحته فيسبوك ردا على نجل صالح الذي قال ان والده لا يملك أي ثروة ان الثروة موزعة كالآتي:

1- سبعمائه مليون دولار استثمار في ام تي ان الدولية وبنك اليمن الدولي عن طريق شاهر عبدالحق وتمت عبر السماح لشاهر باخذ اموال المودعين في بنك اليمن الدولي واستثمارها يتغاضب من البنك المركزي واسأل السماوي وبن همام.

2- خمسمائه مليون دولار في بنك البلاد وقد جمدها التحالف العربي وهي عبارة عن اخذ أموال المغتربين اليمنين اللذين يقوموا بتحويلها لأهلهم عبر بنك البلاد وطباعة عملة في اليمن وتسليمها … بنك الذي بدورة يقوم بتسليم المغتربين تحويلات اهلهم وفي المقابل يتم تحويل اموال المغتربين التي أودعت عبر شركة الصرافة الي حسابات والدك والعملية فاقت ملياري دولار وتم تحويل مبلغ 600 مليون دولار منها الي الصين عبر بنك المشرق في دبي في عام 2011 .

3- عقارات في الشارقة ودبي واسهم تصل الي 500 مليون دولار .

4- استثمار في بنك في جبوتي وشركة نقل ومصنع بيرة بمبلغ 300 مليون دولار عبر وعد وأشخاص تعرفهم .

5- أسطول بحري مع رجل اعمال جنوبي .

6- فندق في باريس ب 150 مليون دولار .

7- شركة طيران في افريقيا عبر القاضي رئيس مجلس ادارة اليمنية

8- بيع سلاح لليمنيين عبر فارس مناع بأكثر من مليار دولار .

9- سبائك ذهب بأكثر من 200 مليون دولار تم اخذها من الاحتياطي النقدي .

10- تحويل مبلغ 200 مليون دولار من حسابات تليمن ويمن موبايل الي حساب شركات وهمية في سويسرا .

11- عقارات في لندن بمبلغ 20 مليون دولار .

12- عقارات وأراضي في اليمن تصل الي 200 مليون دولار .

13- سلاح بأكثر من نصف مليار دولار ومازال يتم بيعة لليمنيين ليتقاتلوا فيما بينهم .

14- وشركة ابن الهادي التي تبيع مساعدات الامم المتحدة مشاركة مع صهرة الكحلاني .

واضاف بان بأنة في العام 2010 كان عدد العاطلين عن العمل 5 مليون يمني .

وقال بان الريال اليمني كان يساوي ريال سعودي قبل حكم ال صالح وخلال فترة حكم والدكم حفظة الله وصل الريال السعودي ب 58 ريال يمني في العام 2010، يا عزيزي هل تعلم بأنة في العام 2010 و 2009 كان يتم تحويل نصف عائدات النفط اليمني الي حسابات خاصة دولية ولم تدخل حساب البنك المركزي وكان يتم طباعة عملة بدون غطاء ( وهو سبب أزمة 2010 – 2009 في اسعار الصرف وارسال السماوي وبن همام).

وقال العواضي لنجل صالح هل تعلم بأن والدكم كان يبتز رجال الاعمال عبر توظيف بلاطجة يخطفون ابنائهم (اسأل نبيل الخامري والقباطي ) هل تعلم يا عزيزي بان مشروع الامير سلطان لتحلية مياه تعز و اب اكلة والدكم 200 مليون دولار .

وهل تعلم بان مشروع مطار صنعاء الذي تم ايداع مبلغة كاملا من الصندوق الكويتي للتنمية 500 مليون دولار اكلة والدكم مع صهركم الاكوع اما صهركم الارحبي الذي كان يسرق المساعدات الدولية في وزارة التخطيط وصهركم الارحبي الذي كان يبيع النفط المقدم من المملكة عبر شركة النفط فحدث وبلا حرج ، طيب ايش رأيك بان والدكم اخذ 200 مليون دولار من صندوق التأمينات الاجتماعية عام 2010 و 2011 .

وأشار إلى أن معاشه الشهري اكثر من معاش صالح الرسمي ومع ذلك مايكفيني وعملت لي عمل خاص علشان أغطي مصاريفي .

وأضاف بأن حجم المساعدات من السعودية لليمن منذ 2000 حتي 2010 بلغت 14 مليار دولار متسائلا أين ذهبت.

وقال بان مساعدات هولندا للبيضاء خلال 9 سنوات 800 مليون دولار ولم يتم عمل شي الا ترميم قلعة رداع ب 10 مليون دولار ويحي الشامي كان يسرق هو ووالدك مناصفة .

ووجه العواضي نصيحة لنجل صالح بان يتوظف بدل من اكل المال الحرام.

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