احباط محاولة جندي اضرام النار في نفسه بعدن عقب فشل جهود لتسلم مرتبه
صورة بطاقة الجندي الذي حاول اضرام النار في نفسه يوم السبت بعدن -عدن الغد
السبت 24 ديسمبر 2016 03:30 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال شهود عيان ان جنود محليون بعدن احبطوا محاولة جندي في الجيش اضرام النار في نفسه وسط مديرية الشيخ عثمان بعدن عقب أسابيع من محاولته تسلم مرتبه دون جدوى .
وقال جنود من الجيش أنهم كانوا برفقة زميلهم ص، ع، أ من أبناء محافظة أبين حينما فوجئوا به يحاول إشعال النار في جسده بسبب فشله في التحصل على مرتبه .
وقال الجنود ان زميلهم جندي في الجيش وظل يتابع لأشهر بهدف الحصول على مرتبه العسكري لكن دون جدوى موضحين انه قرر اللجوء الى احراق نفسه مؤكدا انه خير له من العودة الى اسرته دون راتبه.
وحاول الجندي مؤخرا الحصول على مرتبه عبر دوائر الصرف لكن محاولتها جميعها بأت بالفشل الأمر الذي تسبب بلجوئه إلى محاولة احراق نفسه.
تعليقات القراء
236605
[1] هوامير وزارتي الداخلية والجيش يجب محاسبتهم!
السبت 24 ديسمبر 2016
مراقب | عدن
لم نسمع على أي شكوى لمنتسي الجيش والامن في مأرب .. تصرف لهم الرواتب بصمت وحتى كشوفات بالالاف من الاسماء وكلهم اصلاحيين ، وغيرهم . يتم تسليم رواتبهم بمأرب لانهم تابعين لعلي محسن الأحمر .. ولكن اصحابنا الجهلة الجنوبيين ، لم يفهموا الدرس ولا يفهموا السياسة ، الناس تموت جوع وهم السبب .. هذا العسكري هو واحد من الآف الضحايا .. وبن عرب والمنطقة الرابعة عليهم مراجعة أنفسهم ومراجعة تاريخهم لاصلاحه .
236605
[2] انتم كنز للحوافيش
السبت 24 ديسمبر 2016
علاء | عدن
بالامس السخريه من مقاومة تعز والان هذا الخبر من ابين . وحرب اهليه في يافع..وقتال بين مسلحين بعزان شبوه .وبيحان محتله وعسيلان محتله ونصف كرش محتله وكهبوب محتله ..ومكيراس محتله ..وحضرموت مجهوله ...اعتقد الصحيفه مخترقه ولو كان غير ذلك فالمصيبه اعظم..
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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