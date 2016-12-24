احباط محاولة جندي اضرام النار في نفسه بعدن عقب فشل جهود لتسلم مرتبه

صورة بطاقة الجندي الذي حاول اضرام النار في نفسه يوم السبت بعدن -عدن الغد

قال شهود عيان ان جنود محليون بعدن احبطوا محاولة جندي في الجيش اضرام النار في نفسه وسط مديرية الشيخ عثمان بعدن عقب أسابيع من محاولته تسلم مرتبه دون جدوى .

وقال جنود من الجيش أنهم كانوا برفقة زميلهم ص، ع، أ من أبناء محافظة أبين حينما فوجئوا به يحاول إشعال النار في جسده بسبب فشله في التحصل على مرتبه .

وقال الجنود ان زميلهم جندي في الجيش وظل يتابع لأشهر بهدف الحصول على مرتبه العسكري لكن دون جدوى موضحين انه قرر اللجوء الى احراق نفسه مؤكدا انه خير له من العودة الى اسرته دون راتبه.

وحاول الجندي مؤخرا الحصول على مرتبه عبر دوائر الصرف لكن محاولتها جميعها بأت بالفشل الأمر الذي تسبب بلجوئه إلى محاولة احراق نفسه.

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