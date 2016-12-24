قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بعزان
صورة لاحد قتلى المواجهات المسلحة بعزان يوم السبت
السبت 24 ديسمبر 2016 01:56 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال مسعفون وشهود عيان ان شخصين قتلا يوم السبت اثر اشتباكات مسلحة اندلعت وسط مدينة عزان كثيرة الاضطرابات بشبوة .
وقال الشهود لعدن الغد ان مسلحين تبادلوا إطلاقا للنار وان إطلاق النار خلف سقوط 2 قتلى وعدد من الجرحى .
ونقل المصابون إلى مستشفى عزان الحكومي .
تعليقات القراء
236587
[1] لاحول ولاقوة الا بالله
السبت 24 ديسمبر 2016
احمد سالم | عدن
لا حول ولا قوة الا بالله واذا اصابتكم مصيبه قولوا ان لله وان اليه راجعون.الى متى الاستهتار بارواح البشر ياابناء شبوة حسبي الله ونعم الوكيل
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها