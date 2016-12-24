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سكرتير الرئيس البيض :هادي ينتصر للمستقبل ويحرص على عدم تكرار اخطأ الرفاق

السبت 24 ديسمبر 2016 01:37 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال سكرتير الرئيس علي سالم البيض ان الرئيس عبدربه منصور هادي بات يخوض معركة ضد الارهاب والمناطقية مؤكدا ان هادي ينتصر كل يوم للمستقبل .

وقال "يحيى غالب الشعيبي " ان تجربة الرئيس هادي ومنعطفات الحياة السياسية ومعاناته يجد نفسه اليوم اخر قائد جنوبي في مركز القرار من بين رفاقه من جابلوه وبيمينه وشماله بعض ابناء رفاق دربه .

 وأضاف بمنشور له على صفحته بالفيس بوك : يستحضر هادي تعرجات التاريخ بمراراته وتحضر الحكمة بمفرداتها بقوة لدى هادي لينتصر كل يوم للمستقبل يحرص بقوة على عدم المرور بالمنعطفات الخطيرة التي تدمرت فيها حافلات الرفاق والاخوة بسبب تجاوز السرعة وسؤ تقديرات المواقف وسؤ الظن وزرع الاوهام والدسائس ونزع الثقة ...

واختتم بالقول :" هادي يستشعر خطر المجرم عفاش ومؤامراته ودسائسه ومطابخ أمنه القومي ومخابراته نحو الجنوب بتخريجات الارهاب والتفخيخات والاحزمة الناسفة ... ينتصر هادي يوميا ويجدد انتصاراته برؤيته الشامله بعيدة المدى ليدوس على المناطقية والشللية والتعصب الاعمى المقيت ...

لان هادي يعرف ان ورقة المناطقية لاتختلف عن ورقة الارهاب في قاموس عفاش الذي يراهن على تلك الاوراق لخلخلة الجنوب..


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تعليقات القراء
236582
[1] كأنه يقول : طلع الادنبوع الشاطر فيهم!
السبت 24 ديسمبر 2016
نجيب الخميسي | عدن
صحيح ان هادي طلع احسن حزبي شطح ونطح باسم الاشتراكية العلمية ودخل مع الرفاق لاعبا بارزا في مغامراتهم الطائشة ولكنه كان دوما من الناجين.. ثم جاء زمن الالتحمام "بالشطر الشمالي من الوطن الحبيب" فكان قد سابق الجميع واخذ مكانه وتربع على كرسيه كذراع جنوبية ظن عفاش انه سيتكيء عليها والى الابد.. وحين ذهب الحزبيون القادمون من الجنوب الى صنعاء ظانين انهم سيحكمون كل اليمن من هناك وانهم سيصلحون اوضاع الشمال والجنوب ثم فشلوا وارتدوا عن مشروعهم "الوطني" المقدس لم يعد معهم هادي واختار ان يبقى مع اقل الشرين او لنقل، مع اقوى الفريقين او حتى مع اكثرهم ربحا.. ويوم اراد عفاش ان يتغدى بجميع عكاكيزه التي كان يستند عليها تلألأ نجم الدنبوع ليكون ابرز من يخمد وهج الحلم العفاشي بالتوريث.. الدنبوع يثأر لذكائه من رفاقه الذين لم يعترفوا له يوما ما باي حنكة ساسية.. ويثأر ايضا لكرامته من رئيسه الشمالي الذي استخدمه واراد فيما بعد استخدامه كمجرد ظل لرجل سياسة.. كان الجميع دوما يراهنون بان الدنبوع سيفشل واثبت هو دوما بانه يستطيع ان يدبدب على الارض بصبر ونفس طويل ودونما دموية ليصل الى مايراه هدفه. نتمنى ان يحقق هادي لشعبه ما ينصفه مما فعله رفاقه الاسبقون ومن تلاهم في سلطات صنعاء ومن دسائس آل الاحمر الطامحين بالهيمنة على كل شيء وبشتى الوسائل الماكرة من صناعة احزاب واستثمار جائر وثقافة مترهلة..



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