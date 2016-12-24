سكرتير الرئيس البيض :هادي ينتصر للمستقبل ويحرص على عدم تكرار اخطأ الرفاق

قال سكرتير الرئيس علي سالم البيض ان الرئيس عبدربه منصور هادي بات يخوض معركة ضد الارهاب والمناطقية مؤكدا ان هادي ينتصر كل يوم للمستقبل .

وقال "يحيى غالب الشعيبي " ان تجربة الرئيس هادي ومنعطفات الحياة السياسية ومعاناته يجد نفسه اليوم اخر قائد جنوبي في مركز القرار من بين رفاقه من جابلوه وبيمينه وشماله بعض ابناء رفاق دربه .

وأضاف بمنشور له على صفحته بالفيس بوك : يستحضر هادي تعرجات التاريخ بمراراته وتحضر الحكمة بمفرداتها بقوة لدى هادي لينتصر كل يوم للمستقبل يحرص بقوة على عدم المرور بالمنعطفات الخطيرة التي تدمرت فيها حافلات الرفاق والاخوة بسبب تجاوز السرعة وسؤ تقديرات المواقف وسؤ الظن وزرع الاوهام والدسائس ونزع الثقة ...

واختتم بالقول :" هادي يستشعر خطر المجرم عفاش ومؤامراته ودسائسه ومطابخ أمنه القومي ومخابراته نحو الجنوب بتخريجات الارهاب والتفخيخات والاحزمة الناسفة ... ينتصر هادي يوميا ويجدد انتصاراته برؤيته الشامله بعيدة المدى ليدوس على المناطقية والشللية والتعصب الاعمى المقيت ...

لان هادي يعرف ان ورقة المناطقية لاتختلف عن ورقة الارهاب في قاموس عفاش الذي يراهن على تلك الاوراق لخلخلة الجنوب..

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