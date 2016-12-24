المخلافي: مستعدون للمشاركة باجتماع «لجنة التهدئة»

أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، استعداد حكومة بلاده للمشاركة في اجتماع «لجنة التهدئة والتواصل» الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لعقده بالأردن من أجل الوصول إلى السلام في اليمن.

وقال المخلافي، عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: «إنه وضع الأمين العام في صورة اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن الذي عقد مؤخراً بالرياض، وضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، إضافة إلى مشاركة سلطنة عمان والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وموقف الحكومة اليمنية وحرصها على السلام واستعدادها للمشاركة في اجتماع «لجنة التهدئة والتواصل» في عمّان بالأردن، الذي دعا «ولد الشيخ» إلى انعقاده، وتقديرها لكل الجهود الدولية من أجل الوصول إلى سلام في اليمن».

وأضاف المخلافي، أنه بحث مع «أبو الغيط» تطورات الأوضاع في اليمن وخطة السلام وموقف الحكومة اليمنية في هذا الجانب، وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وإنهاء الحرب ومعاناة الشعب اليمني، مشيراً إلى رفض الانقلابيين لكل خطط السلام، وتمسكهم بالانقلاب واستمرار الحرب.

من جهة أخرى، دعا حزبان رئيسيان في اليمن إلى استعادة وتفعيل دور الأحزاب السياسية في البلاد على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية والتواصل والتنسيق فيما بينها والقوى الفاعلة في المجتمع مع أجهزة السلطة الشرعية على قاعدة دعم الشرعية اليمنية والتوافق السياسي.

وأوضح بيان مشترك صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، أن قيادتي الحزبين عقدتا لقاء تشاورياً في العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الأسبوع المنصرم.

وناقش اللقاء الذي عقد برئاسة أميني عام الحزب الاشتراكي عبدالرحمن عمر السقاف، والتنظيم الناصري عبدالله نعمان، الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة العصيبة من تاريخها المعاصر.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من القضايا الأساسية، في المقدمة منها آفاق الحل السياسي في اليمن وأوجه التنسيق، والعمل المشترك، ودور الأحزاب السياسية الداعمة للشرعية، وأهمية استعادة العمل المشترك على قاعدة التوافق والشراكة.

وأكد اللقاء أهمية استعادة الدور الفاعل للأحزاب السياسية اليمنية على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية للأحزاب والتنظيمات السياسية وقوى المجتمع، المدني والمرأة، والشباب، وقوى الحراك الجنوبي المستندة إلى المشروعية السياسية التوافقية.

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