معالي وزير التعليم والبحث العلمي يقوم زيارة لجامعة بهانج (UMP) بماليزيا
كوالمبور(عدن الغد) خاص:
قام معالي وزير التعليم العالي أ.د. حسين عبدالرحمن باسلامة يرافقه سعادة السفير د. عادل محمد باحميد و سعادة المستشار الثقافي أ رشدي سعيد كوشاب بزيارة لجامعة بهانج (UMP) والتي يتواجد فيها للدراسة اكثر من 250 طالب يمني والمتخصصة في العلوم الهندسية، وكان في استقباله لدى وصوله للجامعة معالي البروفيسور داتو داينج ناصر بن ابراهيم رئيس الجامعة.
وخلال اللقاء استعرض معالي الوزير جملة القضايا محل الاهتمام المشترك بين وزارة التعليم العالي والجامعات اليمنية من جانب والجامعات الماليزية من جانب آخر لاسيما جامعة بهانج التي تتميز بتركيزها على التخصصات والعلوم الهندسية وتركيزها على تلبية احتياجات سوق العمل المباشر وتلبية متطلبات التنمية الوطنية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض اوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعة، وتقدم معالي الوزير بخالص الشكر لرئاسة الجامعة وكادرها التدريسي للعناية التي يولونها بالطلاب اليمنيين.
حضر اللقاء البروفيسور داتو روزلي بن محمد يونس وكيل الجامعة للشؤون الاكاديمية والدولية وطالب الدكتوراة الاخ بشير الحيمي.
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