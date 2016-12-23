قيادات سعودية رفعية تلتقي سلاطين ومشايخ من محافظات الجنوب

التقى مسئولون سعوديون بارزون سلاطين وشخصيات بارزة من عموم محافظات الجنوب في العاصمة السعودية الرياض وذلك في أول اجتماع من نوعه يوم الخميس بحسب ما تحدث لعدن الغد مصادر شاركت في الاجتماع .

وعقد اللقاء في العاصمة السعودية الرياض وضم وفود قادمة من كل حضرموت و عدن من سلاطين وامراء ومشائخ القبائل والشخصيات الاجتماعية و التي تمت دعوتهم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وقالت المصادر ان ذلك تم ذلك ضمن إجتماع رسمي مع قيادات حكومية سعودية رفيعة المستوى ,وتم في مستهل هذا اللقاء الترحيب بحفاوة بمشائخ و سلاطين و وجهاء حضرموت اقليم عدن في بلدهم الثاني و شكرهم على تلبية الدعوة .

وفي اللقاء اكدالجانب السعودي على وقوفهم الى جانب اخوانهم في اليمن ومد يد العون لهم والوقوف الى جانب الشرعية وتاكيدهم على وحدة اليمن وشرعيته والتزامهم بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الامم المتحده ذات الصلة .كما زفوا لهم توجيهات المقام السامي بفتح مكتب خاص باعادة الاعمار

و ابتدأ وفد حضرموت حديثه بشكر المملكة على هذه الدعوه و على كل ما قدمته و تقدمه لليمن عموما و لحضرموت خصوصا , و التأكيد على دعمهم للرئيس عبدربه منصور هادي و للشرعية , و للمبادرة الخليجية و مخرجات الحوار الوطني و قرارت مجلس الأمن و مخرجات مؤتمر الرياض, كما اكدوا مطالبتهم بسرعة اعلان إقليم حضرموت بأسرع وقت و التأكيد أن هذا هو المخرج الوحيد لليمن من أزمته الحالية.

و عرض الوفد على الجانب السعودي جملة من المطالب الملحة التي ستساهم في زيادة تثبيت الأمن و الإستقرار بشكل أسرع في اقليم حضرموت منها توحيد قيادة المنطقتين العسكريتين الاولى والثانية تحت قيادة واحده وتعزيزهما بجميع الاحتياجات العسكرية و فتح الباب لتجنيد المزيد من ابناء الإقليم وتاهيل القيادات و الجنود للدفاع عن وطنهم و حماية المنافذ و الحدود , و كذلك انشاء منظومة امنية متكاملة تساهم في حفظ الامن الداخلي و مكافحة تهريب المخدرات و السلاح, و تسهيل وحماية حركة مرور المواطنين و البضائع عبر منفذي الوديعه وشحن و اعطاء الأولوية للمرضى و الجرحى من ابناء الاقليم و تفعيل المطارات و الرحلات الدولية بين حضرموت و المملكة وكذا انتشال وضع الكهرباء في جميع المحافظات المحررة و تقديم الدعم الصحي وكذا التاكيد على رعاية الجرحى ورعاية اسر الشهداء تكريما لما قدمه أبناؤهم من تضحيات جسيمة فداءا للدين والعرض والوطن وانتصارا للشرعية , و لم يغفل الوفد معاناة المقيمين حيث طالبوا باعفائهم من قانون العمل السعودي وتقديم تسهيلات لهم في العلاج داخل المملكة.

استمع الجانب السعودي لطرح جميع الحضور بكل اهتمام ورحابة صدر و ساد جو من التفاعل و وحدة الكلمة و الموقف بين ابناء حضرموت و عدن و التاكيد على ضرورة العمل المشترك و السريع في مكافحة تهريب المخدرات و السلاح و كل ما يساهم في تثبيت الأمن و حفظ النسيج الإجتماعي .

و اختتم اللقاء بالتأكيد على تفهم الجانب السعودي لجميع هذه المطالب و حرصه على تنفيذ كل ما من شأنه ان يخدم استقرار و وحدة اليمن و جمع الكلمة و الدعوة لاستمرار مثل هذه اللقاءات و استقبال الرؤى التفصيلية بكل شفافية و رحابة صدر .

*من لطفي بن سعدون

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