بن محفوظ : ندعم جهود المحافظ بن بريك واللواء البحسني ولهذه الأسباب تم تأجيل انعقاد المؤتمر الجامع بالمكلا

قال معالي الشيخ طارق بن محفوظ رئيس لجان الغربية لمؤتمر حضرموت الجامع انه يقف مع دول التحالف في كل مايخدم اليمن وفي حربها ضد تحالف الحوثي والمخلوع كي لا تكون اليمن ساحة للمخطط الصفوي الشيعي .

ونحن لنا تواصل مع قيادات الحكومة في المملكة ..

وأضاف في تصريح صحفي تلقت صحيفة "عدن الغد" نسخة منه :" نؤيد بكل ما لدينا من امكانيات ونقف الى جانب الحكومة الشرعية والمتمثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي .. والعمل لتحقيق وتطبيق المرجعيات الثلاث في حل المسألة اليمنية ولدينا التواصل المستمر على مستوي اعلى القيادات في الحكومة ..

- ونسجل ارتياحنا التام للجهد الأمني الذي يسود حضرموت بفضل تلاحم القيادات السياسية والمجتمعية والامنية ونعمل على تعزيزها اكثر بالتواصل والتنسيق المستمر مع كل المسئولين والقيادات وعلى رأسهم المحافظ احمد سعيد بن بريك وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني ..

- أثمرت جهودنا في لجنة الغربية لمؤتمر حضرموت الجامع ولقاءاتنا المستمرة من اجل إنجاز وإنجاح المؤتمر الجامع عن نتائج طيبة ومرضية جدا تتمثل في :

* تأجيل موعد انعقاد المؤتمر بالمكلا عاصمة حضرموت حتى إستكمال جمع الرؤى وإعطاء الوقت الكافي في لجان التواصل واللقاءات المكثفة مع اعداد المهاجرين بالمملكة لشرح اهمية انعقاد هذا المؤتمر وتقديم رؤاهم وكل اﻵراء التي تعمل على رسم سياسة حضرموت المستقبلية ..

* إستطعنا أن نكون لجان فاعلة في المدينة المنورة وكذلك للمدن اﻷخرى ومنها الطائف وأبها والمنطقة الشرقية والجنوبية في المملكة نحو تحقيق أهداف المؤتمر الحضرمي الجامع ..

و بحمد الله فقد عقدت لهم بعض إجتماعات لجانهم للتواصل مع كل المهاجرين في تلك المناطق ..

* رأينا من الالتفاف الكبير من كل الشرائح المجتمعية من المهاجرين فلدينا اعداد كبيرة من المقادمة وشيوخ القبائل والكوادر العلمية على أعلى المستويات والمستشارين الذين انخرطوا طواعية ومن حس وطني ومسئولية تحت شعار وهدف من اجل خدمة الوطن حضرموت ..

* وتحقيقا لرغبة وطموح الجميع بأن نستمر في هذا التلاحم والالتفاف على كافة مهاجري حضرموت في المملكة بأن ننشيء لجنة علياء بما يخدم أوضاعهم على مستوى الجالية الحضرمية والتواصل مع كل الجاليات الحضرمية في كل أنحاء العالم من اجل ربط كل الجاليات وتوحيدها والاسهام في تطوير ونهضة الوطن على كل المستويات ..

* في الوقت الذي نبذل جهودا عظيمة ومضنية في الاسراع نحو إنجاز جمع الرؤى على مستوى المغتربين في المملكة وفي التواصل المستمر مع أخوتنا وأبناءنا المغتربين.. فإننا بصدد القيام بآنشاء مركز دراسات وبحوث استراتيجية ويتولى القيام بهذه المهمة لدينا العديد من الكوادر والخبراء في شتى تخصصاتهم العلمية واﻵكاديمية وقد بدأنا في مناقشة هذا المشروع المهم والحيوي والبديء في التنفيذ عند الانتهاء من المؤتمر.

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