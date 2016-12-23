الجيش والمقاومة يحرران مواقع جديدة بتعز ومقتل واصابة العشرات من المليشيا

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز من تحرير تبة الذئاب شرق جبل المنعم غرب المدينة ،وتطهير عمارة الدقل المطلة على معسكر التشريفات و عمارة العميسي وعدد من المباني التي كانت تتمركز فيها قناصات مليشيا الحوثي وصالح جوار معسكر التشريفات شرق المدينة.



وقال المركز الاعلامي لقيادة محور تعز"ان قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها لاستعادة معسكر التشريفات وان مدفعية الجيش الوطني والمقاومة استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية داخل معسكر التشريفات و بوابة القصر الجمهوري ما أسفر عن إعطاب طقم وعربة "بي ام بي".





واضاف المركز " ان قوات الجيش والمقاومة صدت محاولات تسلل للمليشيا في الزنوج شمال المدينة وفي الصلو والأحكوم جنوب تعز واجبرت المليشيا على الترجع والإنسحاب ".



واشار الى ان مقاتلات التحالف العربي شنت اليوم اربع غارات استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية غرب وشمال المدينة مما أسفر عن تدمير دبابة في موقع الكحل شمال الدفاع الجوي ،و تدمير مدفع مع الذخائر في موقع زانخ شمال الدفاع الجوي ،وتدمير دبابة في جبل وعش ،واستهداف تجمعات للمليشيا في منطقة الحرير شرق شمال المدينة وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.





واكد المركز عن مقتل 13 عنصراً من المليشيا الانقلابية وإصابة العشرات ،واستشهاد واحد من رجال الجيش الوطني وإصابة 8 آخرين..مشيراً الى ان القصف العشوائي على الاحياء السكنية من قبل المليشيا اسفر عن استشهاد شخص وإصابة 4 مدنيين.

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