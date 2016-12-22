صورة من اللقاء الذي جمع هادي وشايع والزبيدي يوم الخميس بمعاشيق -عدن الغد

قالت مصادر رئاسية بقصر معاشيق ان الرئيس عبدربه منصور هادي منح كلا من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال علي شائع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن بما في ذلك منع أي تشكيلات مسلحة خارج إطار قوات الأمن والجيش بعدن .

وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان هادي التقى كلا من محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال علي شايع موضحة ان هادي ابلغ الرجلين بأنه حان الوقت للتحرك الجاد لتوحيد كافة الاجهزة الأمنية وتفعيل اقسام الشرط ورفدها بالكفاءات الأمنية .

واوضحت المصادر ان شايع والزبيدي ابلغا هادي ببعض الإشكاليات التي واجهت عمل السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية بما في ذلك ذلك ازداوجية عمل بعض الاجهزة الأمنية موضحة بان هادي ابلغهما بان لهما الصلاحيات المطلقة لتوحيد عمل الاجهزة الأمنية .

المزيد في أخبار وتقارير مصدر حكومي : الرئيس هادي منح الزبيدي وشايع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن قالت مصادر رئاسية بقصر معاشيق ان الرئيس عبدربه منصور هادي منح كلا من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال علي شائع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن بما لقاء تشاوري للحزب " الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري "بالقاهرة عقد مساء الأربعاء 21 ديسمبر 2016 في العاصمة المصرية القاهرة لقاء تشاوري بين التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني برئاسة اميني عام الحزبين الدكتور توجهات لخصخصة شركتي النفط والمصافي بعدن اوضح رئيس المكتب التنفيذي لنقابات عمال وموظفي شركة النفط ان عدم تمكن شركة النفط وحتى يومنا هذا من استعادة كافة مديونياتها المتعثرة لدى بعض الجهات الحكومية والتي