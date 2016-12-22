لقاء تشاوري بين الاشتراكي والناصري في مصر يناقش مستجدات الاوضاع الراهنة

عقد الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، مساء امس –الأربعاء- لقاءاً تشاورياً في العاصمة المصرية القاهرة.

وناقش اللقاء الذي عقد برئاسة اميني عام الحزب الاشتراكي الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف والتنظيم الناصري عبدالله نعمان الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة العصيبة من تاريخها المعاصر.

وتطرق الاجتماع الى مناقشة عدد من القضايا الأساسية في المقدمة منها آفاق الحل السياسي في اليمن وأوجه التنسيق والعمل المشترك ودور الأحزاب السياسية الداعمة للشرعية وأهمية استعادة العمل المشترك على قاعدة التوافق والشراكة.

وادان اللقاء كافة الأعمال الإرهابية التي استهدفت أبناء القوات المسلحة في عدن وباقي المدن اليمنية، منوهاً الى ضرورة إجراء تحقيق شفاف لمعرفة ملابسات هذه الحوادث المتكررة في المدن المحررة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.

وأكد اللقاء على أهمية استعادة الدور الفاعل للأحزاب السياسية اليمنية على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية للأحزاب والتنظيمات السياسية وقوى المجتمع المدني والمرأة والشباب وقوى الحراك الجنوبي المستندة إلى المشروعية السياسية التوافقية الحاكمة للمرحلة الانتقالية والمرجعيات الوطنية وفي المقدمة منها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد الاجتماع على أهمية التواصل والتنسيق مع مختلف الأحزاب السياسية اليمنية والقوى الفاعلة في المجتمع من أجل تفعيل العمل المشترك والتنسيق الفاعل مع أجهزة السلطة الشرعية على قاعدة دعم الشرعية اليمنية والتوافق السياسي حول مختلف القضايا وفقا للمرجعيات المتوافق بشأنها والتي أنتجت سلطة ما بعد الثورة الشبابية الشعبية في فبراير 2011م .

وخرج اللقاء بتوافق تام حول مختلف القضايا محل النقاش، واتفق الجانبين على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة خلال الأسبوع القادم لاستكمال المشاورات من أجل الخروج برؤية موحدة حول كافة القضايا المتفق بشأنها.

حضر اللقاء من جانب الحزب الاشتراكي الدكتور محمد المخلافي نائب الأمين العام للحزب، وعلي محمد الصراري عضو المكتب السياسي للحزب، وتوفيق الشرجبي عضو اللجنة المركزية، كما حضر من جانب التنظيم الوحدوي الناصري رنا احمد غانم الأمين العام المساعد للعلاقات الخارجية، ومحمد الصبري عضو اللجنة المركزية، ونبيل عبدالحفيظ عضو اللجنة المركزية.

نقلا عن/ الاشتراكي نت

المزيد في أخبار وتقارير مصدر حكومي : الرئيس هادي منح الزبيدي وشايع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن قالت مصادر رئاسية بقصر معاشيق ان الرئيس عبدربه منصور هادي منح كلا من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال علي شائع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن بما لقاء تشاوري للحزب " الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري "بالقاهرة عقد مساء الأربعاء 21 ديسمبر 2016 في العاصمة المصرية القاهرة لقاء تشاوري بين التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني برئاسة اميني عام الحزبين الدكتور توجهات لخصخصة شركتي النفط والمصافي بعدن اوضح رئيس المكتب التنفيذي لنقابات عمال وموظفي شركة النفط ان عدم تمكن شركة النفط وحتى يومنا هذا من استعادة كافة مديونياتها المتعثرة لدى بعض الجهات الحكومية والتي

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