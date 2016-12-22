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لأول مرة قيادات في حزب الإصلاح تلتقي بالرئيس السابق علي ناصر محمد بالعاصمة المصرية

خلال لقائها بالرئيس ناصر
الخميس 22 ديسمبر 2016 01:58 مساءً
عدن الغد/ القاهرة:

قالت مصادر يمنية مطلعة أن قيادات بارزة في حزب الإصلاح التقت صباح أمس – الأربعاء- بالرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد لمناقشة عدد من القضايا.

وذكرت المصادر ذاتها، إن اللقاء الذي حضره رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن، النائب البرلماني، انصاف مايو، والنائب علي عشال أحد القيادات الشابة في تجمع اليمني للإصلاح، ناقش القضايا المطروحة على الساحة، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الجنوب حاضراً ومستقبلاً.

وأكد اللقاء على ضرورة بلورة اصطفاف جنوبي لمواجهة التحديات والمخاطر، يقوم على أساس شراكة الجميع على قاعدة جنوب يتسع لجميع أبنائه بدون إقصاء أو إلغاء لأي طرف أو مكون سياسي، مشدداً على أهمية الحوار بين الفرقاء والمكونات السياسية والمجتمعية في الجنوب، وجمع الكلمة ووحدة الصف الجنوبي.

ودعا اللقاء الذي انعقد في القاهرة ووصفته المصادر باللقاء الودي، إلى التعاون والتكامل بين الجهود والأدوار لما فيه خدمة القضايا المصيرية وفي مقدمتها قضية الجنوب. ودعا المشاركون في اللقاء إلى مواصلة العمل الجاد والتقاء جميع الأطراف وتشكيل موقف داعم ومساند للقضية الجنوبية في ظل التحديات والأوضاع الراهنة.


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تعليقات القراء
236331
[1] الإصلاحيون الجنوبيون لا يستطيعون أن ينالوا ثقة الشعب الجنوبي
الخميس 22 ديسمبر 2016
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، الإصلاحيون الجنوبيون لا يستطيعون أن ينالوا ثقة الشعب الجنوبي، لأن حزبهم لا يزال يعتبر حرب غزو الجنوب الأولى عام 1994م هي (حرب الردة والإنفصال)، ويعتبرها حرب مقدّسة لأجل الحفاظ على الوحدة اليمنية المباركة، بينما غالبية الشعب الحنوبي يعتبر تلك الحرب (حرب غزو وإحتلال الجنوب)، وأنها كانت لأجل قتل آلاف الجنوبيين (مدنيين وعسكريين) ولسلب ونهب ثروات الجنوب.. وحزب الإصلاح أسسه شيخ مشايخ اليمن المرحوم شيخ مشايخ اليمن الشمالي (عبدالله بن حسين الأحمر)، وهذا المؤسس قال بعظمة لسانه، بأنه أسس الحزب بأيعاز من الرئيس المخلوع (علي صالح)، أي أن الإصلاح قد خرج من ضلع المؤتمر الشعبي (حزب عفاش).. والإصلاحيون الجنوبيون ليسوا إلا أتباع وخدم لقادتهم من شيوخ القبائل الإصلاحيون الشماليون (حميد الأحمر، علي محسن الأحمر، اليدومي، الآنسي، الزنداني، الديلمي، صعتر وتوكل كرمان وغيرهم).. وستظل الغالبية الساحقة من الشعب الجنوبي تنظر للإصلاحيين الجنوبيين كخونة يقفون مع المحتلين اليمنيين الشماليين للجنوب، ولن يستطيع أي إصلاحي جنوبي أن ينال إحترام شعبه الجنوبي ما لم يستقل من حزب الإصلاح اليمني الشمالي، ويقف علناً مع شعبه الجنوبي لينال حريته وإستقلاله ويستعيد كامل حقوقه الشرعية.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



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