لأول مرة قيادات في حزب الإصلاح تلتقي بالرئيس السابق علي ناصر محمد بالعاصمة المصرية

قالت مصادر يمنية مطلعة أن قيادات بارزة في حزب الإصلاح التقت صباح أمس – الأربعاء- بالرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد لمناقشة عدد من القضايا.

وذكرت المصادر ذاتها، إن اللقاء الذي حضره رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن، النائب البرلماني، انصاف مايو، والنائب علي عشال أحد القيادات الشابة في تجمع اليمني للإصلاح، ناقش القضايا المطروحة على الساحة، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الجنوب حاضراً ومستقبلاً.

وأكد اللقاء على ضرورة بلورة اصطفاف جنوبي لمواجهة التحديات والمخاطر، يقوم على أساس شراكة الجميع على قاعدة جنوب يتسع لجميع أبنائه بدون إقصاء أو إلغاء لأي طرف أو مكون سياسي، مشدداً على أهمية الحوار بين الفرقاء والمكونات السياسية والمجتمعية في الجنوب، وجمع الكلمة ووحدة الصف الجنوبي.

ودعا اللقاء الذي انعقد في القاهرة ووصفته المصادر باللقاء الودي، إلى التعاون والتكامل بين الجهود والأدوار لما فيه خدمة القضايا المصيرية وفي مقدمتها قضية الجنوب. ودعا المشاركون في اللقاء إلى مواصلة العمل الجاد والتقاء جميع الأطراف وتشكيل موقف داعم ومساند للقضية الجنوبية في ظل التحديات والأوضاع الراهنة.

المزيد في أخبار وتقارير مصدر حكومي : الرئيس هادي منح الزبيدي وشايع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن قالت مصادر رئاسية بقصر معاشيق ان الرئيس عبدربه منصور هادي منح كلا من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال علي شائع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن بما لقاء تشاوري للحزب " الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري "بالقاهرة عقد مساء الأربعاء 21 ديسمبر 2016 في العاصمة المصرية القاهرة لقاء تشاوري بين التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني برئاسة اميني عام الحزبين الدكتور توجهات لخصخصة شركتي النفط والمصافي بعدن اوضح رئيس المكتب التنفيذي لنقابات عمال وموظفي شركة النفط ان عدم تمكن شركة النفط وحتى يومنا هذا من استعادة كافة مديونياتها المتعثرة لدى بعض الجهات الحكومية والتي

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